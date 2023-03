dxp und Soennecken vereinbaren Kooperation

Norderstedt (em/lm) Die dxp distribution GmbH aus Norderstedt hat im Juli einen Kooperationsvertrag mit der Soennecken eG, Europas führender Kooperation mittelständischer Handelsunternehmen der Bürowirtschaft, geschlossen.



Uwe Griebenow, Geschäftsführer der dxp distribution GmbH: „Wir freuen uns, dass wir mit der Soennecken eG einen Partner gewonnen haben, der uns unterstützt, unser Erfolgsprodukt bundesweit und im benachbarten Ausland anbieten zu können.“

Bisher konzentrierte sich das Händlernetz der Norddeutschen auf Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Die Lösung documentXpath ermöglicht ein einfaches Digitalisieren von Papieren und Akten aller Art. Neuartig ist die weltweit einmalige Herangehensweise: Müssen bei herkömmlichen elektronischen Archiven sämtliche Dokumente vor dem Scan sortiert, getrennt und beschrieben werden, erfolgt dies hier völlig anders.

Sämtliche Dokumente werden, so wie sie sind, stapelweise gescannt. Das System dreht falsch herum liegende Seiten, entfernt Ränder und Leerseiten und korrigiert Schräglagen voll automatisch.



So einfach wie „googlen“

Die Verarbeitung der gescannten Dokumente erfolgt direkt nach dem Scannen auf Basis einer Volltextsuche und mit weitergehenden semantischen und linguistischen Analysen des erkannten Textes. Dies ermöglicht ein späteres Wiederfinden auf einfachste Weise: Man „googled“ das gesuchte Schriftstück im Archiv und findet es in Sekundenschnelle.

Untersuchungen haben ergeben, dass über 95 Prozent aller abgelegten Geschäftsunterlagen wie Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge und so weiter. während der langjährigen Aufbewahrungspflichtzeit nie wieder angefasst werden. Hier setzt das digitale Archivieren an: Anstatt teuren und knappen Lagerraum mit Metern von Akten zu blockieren, speichern die Kunden von dxp bis zu zwei Millionen Seiten auf einem Rechner, der gerade einmal die Größe eines Taschenbuches hat.



Ausgezeichnetes Produkt

Das System besteht aus einem professionellen Dokumentenscanner und einem vorinstalliertem Archivspeicher sowie einem kleinen Touchpad als Bedieneinheit. Der Scanner verarbeitet neben handelsüblichen DIN A4-Papier auch Zeitungsausschnitte, Flyer, leichte Pappe bis hin zu Kassenquittungen. Diese können bis zu einer Länge von 2,50 Metern direkt gescannt werden.

Die Archivierungslösung documentXpath wurde vom Dipl.-Ing. Vagharshak Lalayan in den letzten Jahren entwickelt und wird von der dxp distribution GmbH seit Ende 2013 auf dem Markt erfolgreich eingeführt. Das Produkt wurde mehrfach prämiert, unter anderem mit dem „Idee voraus Preis 2013“ des Norderstedt Marketing e.V.

Die Soennecken eG ist die führende Kooperation mittelständischer Handelsunternehmen der Bürowirtschaft und benachbarter Branchen. Von Overath bei Köln aus werden rund 500 angeschlossene Fachhandelshäuser mit nahezu 1.000 Standorten betreut, die neben der Exklusivmarke Soennecken auf das Sortiment von über 1.000 namhaften Markenartikelherstellern zurückgreifen können.

Weitere Informationen zum Produkt unter www.documentXpath.com und zum Unternehmen Soennecken eG unter www.soennecken. de.

Veröffentlicht am: 21.08.2014