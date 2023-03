Juristen für den Mittelstand

Hamburg (em) Sie sind die outgesourcte Rechtsabteilung mittelständischer Unternehmen – so lautet das Konzept von Rechtsanwalt Dr. Timm Nissen und Joachim Beuck.



Dabei legen die Anwälte mit Büros in Norderstedt und Hamburg großen Wert auf eine lange und nachhaltige Zusammenarbeit. „Wir arbeiten in einem sensiblen Bereich, der eine Vertrauensbasis erfordert. Daher ist eine langfristige Zusammenarbeit immer erfolgreicher“, so Dr. Nissen. Die Mandanten sind größtenteils mittelständische Unternehmen aus Hamburg und Umland. Entsprechend gestalten sich auch die Rechtsgebiete, in denen sich die beiden Anwälte spezialisieren: Handels- und Gesellschaftsrecht, Gründung, Umwandlung und Zusammenschluss von Gesellschaften, M & A, Restrukturierungen, Beratung von Gesellschaftern, unter anderem zur Organhaftung sowie D- & O-Versicherung, aber auch Insolvenzrecht oder Arbeitsrecht aus Sicht des Arbeitgebers. Beide Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung in namhaften Kanzleien und sind auch bundesweit aktiv. „Ein Herzensthema sind für mich auch immer Gründungen von Gesellschaften, da hier leider oftmals Grundsteine für spätere Probleme gelegt werden, weil sich die Gründer nicht schon im Vorfeld ausreichend informieren“, betont Dr. Nissen. Gut zu wissen: Ein besonderes Angebot der Kanzlei ist übrigens die Möglichkeit, wiederkehrende Leistungen und Beratungsbedarfe mit moderaten Stundensätzen und monatlichen Festbeträgen zu vergüten. Dies schafft für Unternehmen maximale Kostenkontrolle und –transparenz.



Foto: Dr. Timm Nissen und Joachim Beuck

Veröffentlicht am: 23.07.2013