Kfm. Mitarbeiter m/w für Versand und Lager gesucht

Norderstedt (mp/em) Reinhard Schuh von Personal Schuh ist bekannt für seine ausgewöhnlichen, ehrlichen und ansprechenden Stellenbeschreibungen.



Für einen Kunden im südlichen Schleswig-Holstein sucht er aktuell einen kfm. Mitarbeiter m/w für Versand, Lager und offenes Zolllager: Da Arbeit Spaß machen muss, sollten Sie eine „Wellenlänge“ zu Ihrem Chef haben. Dieses Unternehmen ist in der zweiten Generation familiengeführt und hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Ihr Chef und Ihre Chefin (beide Sternzeichen: Fisch) und die Tochter (Sternzeichen: Steinbock) sind der „Kopf“ des Unternehmens. Der Chef ist die „treibende Kraft“, mit unendlich viel Erfahrung, der mit seinem Können das Unternehmen vorantreibt, der jedem Mitarbeiter m/w die Möglichkeit gibt, eigene Erfahrungen zu machen. Er weiß um seine Vorbildfunktion, er gibt Wissen gerne weiter, sein Hobby ist die Firma und er „lebt“ seine eigene Firma.



Die Tochter arbeitet sich mit großem Fleiß in ihre Position „Chefin“ ein. Sie hat ein gutes Gespür für Menschen, ist freundlich zu allen, kann aber auch sehr deutlich Ziele vorgeben. Kommen Sie mit solchen energiegeladenen Chefs zurecht? Hier duzen sich alle – aber ohne kumpelhafte Verbrüderung. Der Kaffee ist für alle frei. Ausflüge, Theater und Feiern organisieren die Mitarbeiter m/w selbst, aber der Chef finanziert. Die Naturelle dieser Chefs bedingen, dass hier Eigenschaften und Verhaltensweisen wie nicht zuhören, auf der Leitung stehen, besserwissen, träge, nicht mitdenken, negativ, nach dem Mund reden und ähnliches gar nicht passen.



Bei Fehlern – die passieren können, den gleichen bitte nicht so oft – gibt es klare Ansagen und der Frust kommt raus. Das Ganze sehr deutlich, danach ist dann alles wieder in Ordnung und es wird geklärt, was los war und woran es gelegen hat. Alles wird offen angesprochen, um es in der Zukunft besser zu machen, das Ganze motivierend – immer nach vorne gerichtet. Das sollten Sie mitbringen: Sehr gerne eine Ausbildung zum/zur Speditionskaufmann/ frau oder aber die fundiert angeeigneten Kenntnisse im Bereich Spedition/Logistik und dort ganz speziell der Versand. Richtig gut wäre es, wenn Sie Zollerfahrung hätten – denn das offene Zolllager ist Ihr „Baby“! Die üblichen Office-Programme nutzen Sie gewinnbringend, in das Warenwirtschaftssystem „INKS“ werden Sie intensiv eingearbeitet. Da Sie hier doch viel „Papier“ bewegen, sollte das Lob Ihres Deutschlehrers m/w noch in Ihren Ohren „klingeln“ ... die ganze Stellenbeschreibung und viele andere auf der Homepage von Personal Schuh: www.personal-schuh.de.

Veröffentlicht am: 03.07.2012