Kommunikationsbranche zeigt starke Veränderungen

Neumünster (bo/ls) Für Großkunden ist MERONEC Distribution als Marke längst ein Begriff, zukünftig wird das auch für Endverbraucher gelten. Geschäftsführer Dirk Mehrens, den viele bereits mit Rohwer & Mehrens verbinden, wird künftig die Marke MERONEC in alle Unternehmensbereiche einbinden. Der Betrieb ist Spezialist für Telekommunikationslösungen und zählt zu den wichtigsten, deutschen Handelspartnern des internationalen Telekommunikationskonzerns NEC.



Mit den Produkten dieses Weltkonzerns kann MERONEC Distribution Telefonlösungen für bis zu 500 Teilnehmer installieren. Auch für größere Konzerne ist das Unternehmen der richtige Ansprechpartner und arbeitet hierbei mit dem Produkt Innovaphone. Natürlich sind die Anlagen detailliert auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Wie sieht das Telefonieren in zehn Jahren aus? „Dann wird die Telefon- und Computerwelt vollständig miteinander verschmolzen sein“, so Dirk Mehrens. „Wir werden nur noch einen komplett mobilen Kommunikator haben.“ Schon heute sind bahnbrechende Veränderungen zu erkennen. Doch es kommt dem Neumünsteraner nicht nur darauf an, die modernste Technik für seine Kunden parat zu haben, sondern auch um eine enge, persönliche und vertrauensvolle Kundenbindung. Dazu zählen neben der schnellen Hilfe auch Schulungen und ein Online-Shop.



Foto: Erst kürzlich wurde der Ausbildungsbetrieb von Dirk Mehrens für seine Serviceleistungen von NEC ausgezeichnet.

Veröffentlicht am: 24.02.2014