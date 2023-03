Krisen-PR - Krisenkommunikation für den Ernstfall

07.11.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Seminar zu professioneller Krisen-PR / Auf den Ernstfall vorbereitet sein, die richtigen Worte finden und Imageschäden vermeiden



Mögliche Krisenszenarien für Unternehmen, Verbände und öffentliche Einrichtungen gibt es viele: Personenschäden, Umsatzeinbrüche, Produktmängel oder Umweltkatastrophen. Doch die wenigsten Organisationen sind gut darauf vorbereitet. Selten findet sich ein strategischer Kommunikationsplan griffbereit in der Schublade. Doch Kommunikationsverantwortliche müssen in der Lage sein, den Medienvertretern, Angestellten oder Angehörigen und der Öffentlichkeit ad hoc Rede und Antwort zu stehen.

Das Handwerkszeug für den kommunikativen Umgang mit einer Krise vermittelt Referent Jörg Forthmann im zweitägigen Media Workshop „Krisen PR“ am 7. und 8. November 2016 in Hamburg. Im Seminar vermittelt Forthmann die Grundlagen und Instrumente professionellen Krisenmanagements sowie Methoden erfolgreicher Krisenkommunikation.



Das Seminar richtet sich an PR-Berater sowie Verantwortliche für PR, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller Branchen. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit investigativen Journalisten und proben in anschaulichen Übungen den Ernstfall. Sie erfahren, wie sie professionell und angemessen kommunizieren und entwickeln passende Botschaften für interne und externe Zielgruppen.







Veröffentlicht am: 17.06.2016