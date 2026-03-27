Veröffentlicht am 27.03.2026

Bad Oldesloe. Mit klaren inhaltlichen Schwerpunkten und breiter Beteiligung ist die CDU in die Programmgestaltung zur Landtagswahl am 18. April 2027 gestartet. Auf der Regionalkonferenz Süd-Ost in der Festhalle Bad Oldesloe arbeiteten rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an konkreten Ideen für das künftige Wahlprogramm.

An verschiedenen Thementischen wurden die Ideen, Wünsche und Anregungen für die Arbeit der Programmkommission entwickelt.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Ole Plambeck leitete in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) den Thementisch „Finanzen für die Kommunen“. An der Diskussion beteiligten sich unter anderem der KPV-Kreisvorsitzende Uwe Voss aus Nahe sowie Patrick Seidel, Bewerber für die Landtagskandidatur im Wahlkreis Norderstedt, gemeinsam mit zahlreichen Kommunalpolitikern.

Der Landtagsabgeordnete Sönke Siebke aus Schmalensee erarbeitete zusammen mit Tobias Koch, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, sowie Fachpolitikern zentrale Wahlprogrammpunkte für die Landwirtschaft.

Der Norderstedter Lars Krückmann, ebenfalls Bewerber für die Landtagskandidatur im Wahlkreis Norderstedt, leitete die Diskussion zum Thema „Arbeit, Wirtschaft und Verkehr“. Die Kreisvorsitzende der Senioren Union, Ursula Michalak, brachte ihre Perspektiven zur Politik für die ältere Generation ein und regte unter anderem fünf Sportstunden pro Woche in den Lehrplänen der Schulen an.

Staatssekretär Olaf Tauras versammelte die kommunalen Fachleute im Arbeitskreis „Gesundheit und Soziales“ an seinem Tisch.

Die Ergebnisse der Diskussionsrunden wurden anschließend im Plenum mit rund 100 Teilnehmern abschließend abgestimmt.

Mit den Regionalkonferenzen schaffen Schleswig-Holsteins Christdemokraten einen offenen Raum für den frühzeitigen Austausch und Impulse für die gemeinsame Programmgestaltung.