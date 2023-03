Leistungsorientierter Kundenservice seit 1856

Pinneberg (jj/em) Es ist selbstverständlich, den Wasserhahn aufzudrehen und den Computer über die Steckdose mit Strom zu versorgen – wie viel fachliche und vor allem strukturierte und serviceorientierte Arbeit dahinter steckt und wie man diese Arbeit zur vollen Zufriedenheit aller Kunden erledigt, wissen die Experten der Stadtwerke Pinneberg.



Seit Jahrzehnten stellen sie eine sichere Energie- und Wasserversorgung für zahlreiche Pinneberger Unternehmen und Privathaushalte zur Verfügung. Martin Saukel, zuständig für Projekte und Produktentwicklung, weiß: „Die Stadtwerke haben sich für ihre Kunden von 1856 bis heute zu einem leistungsstarken Partner mit Sinn für den effizienten Einsatz von Energie und Wasser entwickelt. Mit insgesamt 120 Mitarbeitern bieten wir unter anderem dem Großteil der Gewerbekunden im Großraum Pinneberg eine reibungslose Versorgung.“



Energie für Geschäftskunden

Jeder Unternehmer sollte der Suche nach der besten Versorgung rund um das Unternehmen große Aufmerksamkeit widmen. Martin Saukel kennt die optimale Lösung für Pinneberger Firmen: „Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und eine bessere Beratung. Angepasst an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bieten wir Ihnen optimale Lösungen an – ganz gleich, ob Strom, Wasser, Gas oder Wärme. Von hier. Für hier.“



Jetzt auch Glasfaserleitungen

Gemeinsam mit der neuen Tochtergesellschaft pinnau.com gehen die Stadtwerke einen weiteren Schritt in Richtung Full-Service. „Dank dem neuen Anbieter für die sogenannten Triple Play Dienste, also Bereitstellung von Fernseh-, Telefon- und Internetdiensten, haben Kunden aus Pinnberg die Chance, alle Dienstleistungen von nur einem starken Partner zu erhalten“, erklärt Martin Saukel.

Veröffentlicht am: 29.03.2012