Like - So netzwerken Sie sich an die Spitze

Sie betreibt das Netzwerk W.I.N Women in Network, ein Netzwerk für Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum. Daher schreibt sie über Netzwerken in ihrer ganz persönlichen Art. Da sie selbst ein großes Netzwerk aufgebaut hat und es seit vielen Jahren mit großem Erfolg betreibt, weiß sie worauf es ankommt. Das Buch ist übersichtlich gegliedert und mit vielen Beispielen aus der Praxis gespickt. Sehr spannend und unterhaltsam sind die Interviews mit den Netzwerkpartnern von Petra Polk. Das erste Kapitel ist mit der Überschrift versehen: Als Netzwerkerin wirst du nicht geboren! Das macht vielen Mut, die es immer noch nicht glauben wollen: Netzwerken kann Mann und Frau lernen. Dazu gibt Petra Polk in ihrem Erstlingswerk viele Tipps. Sie erläutert warum Netzwerken heute wichtiger ist denn je.Sie zeigt auf, wie Frau und Mann ein erfolgreiches Netzwerk aufbauen können. Sie erläutert sehr spannend, wie Vorbehalte gegenüber Netzwerken abgelegt werden können. Sie zeigt viele interessante Netzwerk-Beispiele auf und gibt dazu kurze Erläuterungen welches Netzwerk zu wem passen könnte. Warum jeder einen Elevatorpitch haben sollte, erläutert die Autorin sehr anschaulich und zeigt gleichzeitig, wie er aufgebaut wird.Warum zum Beispiel dabei der Name nicht gleich zu Beginn der Vorstellung genannt werden sollte. Ein Tipp, den nach dem Lesen, jeder versteht. Ein bisschen Eigenwerbung für ihr eigenes Netzwerk darf natürlich nicht fehlen. Abschließend kommt das Kapitel: Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Dieses Zitat von Erich Kästner sagt sehr viel über das heutige Netzwerken aus! Petra Polk gibt keine technische Handlungsanweisung zum Netzwerken, Sie sagt was sie erlebt hat, was sie daraus gelernt hat und warum sie ihren Weg geht. Genau das ist es was Menschen zum Netzwerken führen kann. Netzwerken ist einfach, wenn man weiß wie. Die geführten Interviews mit Menschen wie du und ich bringen viele andere Ideen und viel Inspirationen zum Netzwerken. Nicht die immer wieder bekannten „Verdächtigen“. Sie bringt einfach auch neue Menschen und Geschichten aus der Vielfältigkeit des Netzwerkens ins Buch und damit an die Öffentlichkeit! Wer Petra Polk ein mal live erlebt, wird sie in diesem Buch sofort wieder erkennen.Petra Polk ist eine Netzwerkerin, das steht außer Zweifel. Und doch Petra Polk polarisiert und zeigt uneingeschränkt ihre Sicht auf die Chancen im Netzwerken auf! Ein sehr empfehlenswertes Buch. Ein Buch für alle, die in das Netzwerken einsteigen wollen. Ein Buch für alle die, die zu große Erwartungen an das Netzwerken haben.Petra Polk bringt es auf den Punkt. Like — so netzwerken Sie sich an die Spitze.Viel Spaß beim Lesen.Like — so netzwerken Sie sich an die Spitze – Petra Polk, erschien 2015 im GOLDEGG Verlag Wien