Malerische Kulissen und traumhafte Angebote für Seminare

Tremsbüttel (lr/sw) Ein Schloss mit vielen Facetten! Drei Häuser in unterschiedlichen Stilen bieten sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen 50 Zimmer, fünf Tagungsräume sowie einen großen Schlosspark.



Das als Familienbetrieb geführte Hotel bietet seinen Gästen mit den rund 30 Mitarbeitern einen abwechslungsreichen und gut organisierten Aufenthalt. Die Anfahrt ist dank dem nahegelegenen Autobahndreieck und einem Taxitransfer vom und zum Flughafen bequem – auch für Gäste, die einen weiteren Anreiseweg haben. „Unsere Räumlichkeiten sind ausgestattet mit moderner Tagungstechnik und kostenlosem W-Lan. Somit bietet das Hotel Schloss Tremsbüttel ein außergewöhnliches Umfeld, in dem Sie Ihrer Produktivität freien Lauf lassen können“, weiß Andrea Graf, die seit drei Jahren im Hotel tätig ist. Ganz egal, ob eine Tagung mit 150 Gästen oder eine kleine Besprechung mit nur zehn Teilnehmern veranstaltet werden soll – in den sechs Tagungsräumen des Schloss Tremsbüttel findet sich für jeden Anlass der passende Raum.



„Tagen Sie in besonderem Ambiente – Ihr Aufenthalt wird ein unvergessliches Erlebnis werden“, verspricht Andrea Graf. Die Tagungspauschalen bieten zahlreiche Möglichkeiten, aber auch ein individuell auf die Gäste abgestimmtes Angebot kann jederzeit erstellt werden. „Unser Hotel ist idyllisch gelegen und bietet mit schönen Golfplätzen in der Umgebung, einer hauseigenen Kegelbahn sowie Tennisplätzen einen guten Ausgleich zum normalen Tagesgeschäft. Wer sich einmal so richtig vom Berufsalltag erholen möchte, ist in unserem gemütlichen Massage- und Saunabereich gut aufgehoben“, so Andrea Graf abschließend.



Foto: Das Schloss Tremsbüttel ist ein Allrounder in Sachen Übernachtungen, Tagungen und Veranstaltungen jeder Art.

Veröffentlicht am: 27.09.2013