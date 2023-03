Bad Segeberg (jj/sw) Seit gut zehn Jahren agiert das Unternehmen ews als starker Partner im Bereich der Strom-, Gas- und Wasserversorgung in Bad Segeberg. Außerdem bieten sie Wasserversorgung und die Netzbereitstellung in Wahlstedt und einigen umliegenden Gemeinden.



„Die Versorgung mit ,selbstverständlichem ´ und unerlässlichem Gut wie Strom, Gas und Wasser ist ein ernstes Thema. Wir legen daher größten Wert auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und Service“, erklären die Prokuristen Winfried Köhler und Olaf Ziske. „Uns stehen etwa 30 Mitarbeiter zur Verfügung, die sich im Notfall schnellstmöglich um die Anliegen unserer Kunden kümmern und die tägliche Versorgung sichern.“



Wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte, kann auf Öko-Strom mit Garantie umsteigen. „Mit unserem Sondervertrag ,Little Aqua´ erhalten unsere Kunden Strom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraftwerken verschiedener Lieferanten stammt“, so Köhler. Unternehmen schätzen besonders den direkten Kontakt und die persönliche und individuelle Beratung. „Bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Produkte – ganz nach Verbrauchsmenge, -zeit und Bedarf. Statt durch lange Vertragslaufzeiten binden wir unsere Kunden lieber durch überzeugende Leistung an uns!“, so Ziske abschließend.

Veröffentlicht am: 03.07.2012