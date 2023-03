MedComm stärkt Gesundheitsregion Südholstein

Tornesch (em) Horizon 2020 ist das Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation. Als Förderprogramm zielt es darauf ab, EU-weit eine wissens- und innovationsgestützte Gesellschaft und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen sowie gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.



Welche Möglichkeiten der Förderung von Unternehmen der Medizin- und Pharmabranche aus der Region Südholstein bestehen, stellte Anette Benz vom Enterprise Europe Network der IB.SH auf einer Informationsveranstaltung des Gesundheitsnetzwerkes MedComm vor. Am 8. Juli trafen sich rund 20 Geschäftsführer und Entscheider in den Räumlichkeiten der Berner International GmbH und informierten sich über das EU Förderprogramm, seine Möglichkeiten und Teilnahmebedingungen. Großes Interesse fand auch die Betriebsführung durch die Produktionsräume der Firma Berner International GmbH mit Sitz in Elmshorn.



Das Unternehmen beschäftigt sich seit 1982 mit dem Arbeits- und Arzneimittelschutz für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungsbereiche. Schutzsysteme für die sichere Herstellung und Applikation von Zytostatika und für den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen sind die Kernkompetenzen des Unternehmens. Med- Comm Projektleiterin Nadine Sevegnani zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung: „Unser Ziel war es, Unternehmen der Medizinbranche auf Fördermöglichkeiten und deren Rahmenbedingungen aufmerksam zu machen. So erhalten wir die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und stärken die Gesundheitsregion Südholstein, die auch im Kreis Pinneberg ein starker Wirtschaftsfaktor ist.“

Veröffentlicht am: 15.07.2014