Mehr Frauen ans Steuer

Hamburg (em/jj) Wie wäre es mit einem neuen Job als Busfahrerin? In Kooperation mit der VHH PVG Unternehmensgruppe und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg sorgt das TÜV NORD Schulungszentrum für mehr Busfahrerinnen in der Metropolregion Hamburg.



Bisher sind von rund 1.100 Fahrdienstmitarbeitern nur etwa 130 Busfahrerinnen. Das soll sich ändern. „Verkehrsbetriebe sind heute immer noch männergeprägt – wir wollen weg davon“, erklärt VHH PVG-Pressesprecher Rolf Westphalen. „Zudem liegt der Anteil weiblicher Fahrgäste bei etwa 50 Prozent. Das ist Grund genug, diesen Wert auch als Ziel bei der Belegschaft anzupeilen.“



Gemeinsam eine fundierte Ausbildung schaffen

„Über das TÜV NORD Schulungszentrum haben wir den Kontakt zum gemeinsamen Arbeitgeber- Service der Agentur für Arbeit Hamburg und des Jobcenters team.arbeit.hamburg hergestellt“, so Westphalen weiter, „und am Runden Tisch eine Lösung diskutiert.“ Diese war schnell gefunden: ein sechsmonatiges Fort- und Weiterbildungsangebot bestehend aus einer viermonatigen Fachausbildung beim TÜV NORD Schulungszentrum sowie einem ergänzenden betrieblichen Praktikum am VHH PVG-Standort Schenefeld. Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums, sagt: „Wir wollen Frauen, die nach längerer Berufspause den Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen, durch eine gute Ausbildung unterstützen. Und das auch gerade in Berufen, die nicht ‚typisch‘ erscheinen.“ Die passenden Bewerberinnen filtert Alexandra Brandt vom Arbeitgeber-Service aus ihrer Kundendatei. „Für diesen spannenden Arbeitsplatz suchen wir anhand vorgegebener Kriterien: Mindestalter von 23 Jahren, Besitz des Führerscheins Klasse B und zweijähriger Fahrerfahrung.“



Einsteigen, bitte ...

Die interessierten Damen verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen wurden daraufhin zu einem Informationstag eingeladen. Gemeinsam besichtigten sie den Betriebshof sowie die Werkstatt und durften auf dem Gelände sogar eine Runde mit einem der Busse drehen. „Wenn die Leute selbst am Steuer sitzen, sehen wir am besten, ob der Job etwas für sie ist“, erklärt Rolf Westphalen. Nach dem Schnuppertag in Schenefeld und einem ganzen Tag gemeinsam mit gestandenen Lehrfahrerinnen haben dann elf Teilnehmerinnen Bildungsgutscheine erhalten und den Kurs begonnen. Beim TÜV NORD Schulungszentrum in Norderstedt büffelten die Frauen vier Monate lang in einer eigenen Klasse für die Grundqualifizierung Personenverkehr und absolvierten in Zusammenarbeit mit einer Vertragsfahrschule den Führerschein Klasse D. Das Besondere: Für alle elf Frauen hält die VHH PVG direkt nach dem Praktikum eine Stelle bereit. Konkurrenzdenken ist also unnötig. Die Damen arbeiteten stattdessen lieber zusammen und halfen sich gegenseitig, den sicheren Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen. Dies ist bereits die zweite reine Frauenklasse, die nach diesem Modell geschult wird, weitere Kurse – ob gemischt oder rein weiblich – sind geplant. Informationen erhalten alle Interessierten im Jobcenter, bei der VHH PVG und dem TÜV NORD Schulungszentrum.



Foto: Elf frischgebackene Busfahrerinnen freuen sich auf den beruflichen Neustart. Gemeinsam bildeten die Verkehrsbetriebe VHH PVG, der Arbeitgeber-Service Hamburg und das TÜV NORD Schulungszentrum die Quereinsteigerinnen aus.

Veröffentlicht am: 23.05.2012