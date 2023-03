Tornesch (ml/nl) Service in Fahrt – so lautet das Motto von Burghilde und Elmar Schawo, die vor nunmher über acht Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. Wir stellen das aktive Unternehmerpaar heute einmal vor.



Die Frage, wie sie denn auf die Idee gekommen sind, sich mit einem eigenen Fahrradgeschäft in die Selbstständigkeit zu begeben, beantwortet Burghilde Schawo ganz schnell und eindeutig: „Mein Mann hat seinen Traum zum Beruf gemacht. Ursprünglich kommt er aus der EDV-Branche, hat aber viele Jahre lang immer wieder große Fahrradtouren organisiert. Wie sich dann vor einigen Jahren die Chance bot, das alt eingesessene Fahrradhaus Pummer zu übernehmen, haben wir ganz spontan gedacht, das machen wir jetzt.“ „Wir sind dann mit dem alten, kleinen Geschäft gestartet, um dann vor gut fünf Jahren hier in den Kuhlenweg umzuziehen. Hier ist die Lage viel besser, man sieht uns mehr und wir haben deutlich mehr Kunden“, so Elmar Schawo weiter.



In diesem Moment betritt eine Kundin das Geschäft, um die sich Elmar Schawo natürlich kümmern muss. „Aber meine Frau wird Ihnen schon alles Wichtige erzählen“, ergänzt er schmunzelnd. „Was zeichnet denn Ihr Fahrradhaus ganz besonders aus?“, wollen wir wissen. Auch da kommt die Antwort schnell. „Wissen Sie, wir versuchen das Gesamtpaket Fahrrad anzubieten. Also alles Drumherum, wenn Sie so wollen. Das gesamte Outfit und alles, was dazu gehört für das Hobby- und Freizeitfahren. Ganz wichtig ist für uns der Qualitätsanspruch. Alles, was wir verkaufen - dafür stehen wir gerade. Wir punkten mit dem Service rund herum. Dazu gehört beispielsweise auch ein kostenloser Hol- und Bringservice. Jeder Kunde wird individuell und seinen Bedürfnissen entsprechend beraten. Wir wollen unsere Kunden langfristig an uns binden.



Und deswegen steht der Mensch bei uns absolut im Vordergrund“, so Burghilde Schawo nicht ohne Stolz. Auch betont sie, dass sie beide mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation zufrieden sind. Das scheint unter anderem auch an der Entwicklung des neuen E-Bike-Marktes zu liegen. Diese elektrounterstützten Fahrräder sind ein ganz neuer Trend. „Wir haben davon fünfzehn verschiedene Modelle permanent in unserer Ausstellung. Das E-Bike hat sich in den letzten zwei Jahren zu einem absoluten Renner entwickelt“, so Burghilde Schawo weiter und ergänzt „Ich wünsche mir, dass wir noch viele Jahre so viel Spaß an unserem Job haben und unsere Kunden immer wieder gerne zu uns kommen“. Da glaubt man der sympatischen Unternehmerin aufs Wort.

Veröffentlicht am: 17.09.2012