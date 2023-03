Mit der Technik gehen

Norderstedt (em) Beratung mit hoher Kompetenz, schnelle und zuverlässige Unterstützung für die Datenverarbeitung in mittelständischen Unternehmen – die regiodata nord GmbH bietet das ihren Kunden mittlerweile im elften Jahr und erweitert jetzt das Angebot in neuen größeren Räumlichkeiten um Schulungen für Windows und Office-Systeme in mittelständischen Betrieben.



„Bei uns stehen Kontinuität und Zuverlässigkeit mit einem direkten Kontakt zu unseren Kunden im Vordergrund“, so Geschäftsführer Claus-C. Nöll. Als Microsoft Small- Business-Specialist, Professional VMWare-Solution-Provider und Astaro/Sophos-Partner bietet die regiodata insbesondere im Bereich Windows-Systeme und Sicherheit spezielle auf den Mittelstand zugeschnittene und erprobte Lösungen.



„Wir beseitigen oft Probleme in den Netzwerken unserer Kunden, bevor diese das Problem selbst entdeckt haben, weil wir sehr viele mittelständische Firmen betreuen und meistens das Problem schon einmal aufgetreten ist“, ergänzt Nöll. Die regiodata ermöglicht es mittelständischen Betrieben mithilfe eines speziellen Dienstleistungsangebotes ohne IT-Fachpersonal auszukommen und die IT und Telekommunikation sicherer und zuverlässiger zu machen. Eine zweite Abteilung der regiodata passt in den USA hergestellte Bordcomputer für Pkws den europäischen Bestimmungen an und vermarktet diese. Die Geräte können bis zu 40 Messdaten wie z. B. Wassertemperatur, geeichte Geschwindigkeit, Ansaugdruck- und Temperatur anzeigen, ohne dass dafür eine aufwendige Installation im Pkw erfolgen muss.

Veröffentlicht am: 25.07.2012