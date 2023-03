Nachwuchswerbung wird groß geschrieben

Bad Segeberg (em/sh) Fachkräfte und Nachwuchs sind Themen, die auf der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein am 23. Mai im Vordergrund standen.



Zweimal jährlich treffen die Delegierten der 20 bei der Kreishandwerkerschaft angesiedelten Handwerks-Innungen und diskutieren handwerksrelevante Themen. Unter anderem gehörte diesmal auch die neue Datenschutzgrundverordnung dazu, die für Handwerksbetriebe viel Verwaltungsaufwand bedeutet.



Tatkräftig werben

Besonders ernst wird aber im Moment der Fachkräftenachwuchs genommen. Tatkräftig werben Kreishandwerkerschaft und Innungen um neue Auszubildende im Handwerk. Unter anderem ist das mittelholsteiner Handwerk auf der Ausbildungsmesse NordJob in Neumünster, der Rotary-Messe in Trappenkamp, der Messe für Geflüchtete im BBZ Segeberg und dem Tag der Ausbildung im BBZ Norderstedt vertreten.



Die Baugewerbe-Innung für den Kreis Segeberg engagiert sich mit der Durchführung der Maßnahme „Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk“ (Maßnahme des Jobcenters und der Agentur für Arbeit) um neue Azubis. Darüber hinaus werden in den Sommerferien zwei Ferienspaßaktionen in Bad Segeberg und Neumünster angeboten, um Kinder an handwerkliche Berufe heranzuführen.



Stichwort Digitalisierung

Die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein ist in Sachen Nachwuchs, auch online unter www.handwerk-mittelholstein.de sehr aktiv. Eine Ausbildungsplatzbörse bietet den Schülern hier die Möglichkeit Ausbildungsplätze bei Innungsbetrieben zu finden.



Foto: ©AdobeStock

Veröffentlicht am: 09.07.2018