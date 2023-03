„Nehmen Sie doch zwei Halbe!“

Norderstedt (md/ng) Die Bewerber am Arbeitsmarkt werden immer weniger. „Die Guten sind in festen Händen – Gesucht wird händeringend ein/e Em-pfangsmitarbeiter/ in – natürlich von 8 bis 17 Uhr“, weiß Reinhard Schuh von Personal Schuh. „Aber wo ist sie denn?“



Alles, was so reinkommt, entspricht nicht den Vorstellungen. Freundlich, herzlich, mit einer angenehmen Stimme, gepflegt und vorzeigbar soll der neue Mitarbeiter sein, gerne drei Dinge gleichzeitig erledigen können, wie Aufträge und Briefe schreiben, das Telefon bedienen und weiterleiten sowie dabei noch ein paar Fragen beantworten.



Die Lösung: Zwei Mitarbeiter

„Physiognomisch wäre hier auf zwei Äußerlichkeiten zu achten – eine Nasenwurzel, zwei Finger breit, ist die Fähigkeit drei Dinge gleichzeitig zu erledigen und ausgeprägte Wangenknochen, das ist die Herzlichkeit – beides ideal für diese Stelle“, weiß der Personalvermittler. „Genau diese Personal ist nicht am Markt! Eine ganz einfache Lösung könnte sein, hier zwei Teilzeitkräfte zu suchen. Eine am Vormittag (die Kinder sind in der Schule) und die andere am Nachmittag, denn die Kinder sind schon groß.“ Hierdurch ergeben sich eine ganze Menge Vorteile für das Unternehmen. „Am Arbeitsmarkt schlummern fachlich und menschlich tolle Mitarbeiter/innen, hier liegen Ressourcen begraben“, betont Reinhard Schuh. „Diese Position wäre schnell zu besetzen, zumal diese Tätigkeit in den meisten Fällen teilbar ist. Die Ausfallquote bei Urlaub und Krankheit ist deutlich niedriger, denn beide werden sich gerne vertreten – das bekommen die hin.“ Die Kosten sind meist die einer Vollzeitstelle – es sei denn – das Unternehmen legt was drauf.



„Fazit: Die Vorteile einer Teilung (mit einer guten Abstimmung) sind nicht zu übersehen. Und – Sie bekommen dankbare Mitarbeiter, denn Sie geben die langersehnte Chance auf einen guten Arbeitsplatz“, erklärt Schuh weiter. Diese Teilung lässt sich sicher auch auf andere Bereiche übertragen. Manchmal bedarf es einer Neuaufteilung der Aufgaben, aber auch das ist in den meisten Fällen lösbar. Die Zufriedenheit auf beiden Seiten in den Unternehmen, die das umsetzen, ist unübersehbar. „Wenn wir Sie dabei unterstützen können, melden Sie sich gerne.“

Veröffentlicht am: 06.11.2012