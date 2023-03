Netzwerken leicht gemacht!

Norderstedt (em) Im September startete die neue M-POINT-Netzwerkgruppe „Cappuccino“ in Norderstedt. Ulrich Schmidt ist seit Juli 2010 – nach Einladung durch ein Gruppenmitglied – als „Entscheider“ bei der M-POINT Gruppe in St. Georg dabei. Denn nicht nur Unternehmern steht das Netzwerk offen gegenüber, sondern auch „dem Entscheider“, der über ein eigenes ausgeprägtes Netzwerk und unternehmerische Kompetenz verfügt.



Ulrich Schmidt vertritt das Unternehmen id-netsolutions GmbH, das sich seit 2001 zum ELO Competence Center entwickelt hat und heute vom Firmensitz in Kayhude und den Niederlassungen in Hagen und Nürnberg aus bundesweit tätig ist. Referenzkunden sind beispielsweise die AKN Eisenbahn AG, Bofferding Sicherheitstechnik GmbH, wilhelm.tel GmbH, MAN Truck & Bus AG, WVV Würzburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH oder ZAKB Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße. „Wir machen den Weg schneller durch digitale Geschäftsprozesse“, so das Credo des Unternehmens.



Als Senior Consultant zeigt Ulrich Schmidt auf, wie Medienbrüche vermieden werden und enorme Einsparpotenziale geschaffen werden können (zum Beispiel mehr Effizienz im Thema Eingangsrechnungsmanagement). „Das gilt für die von uns betreuten kleinen Handwerksbetriebe wie für die großen Unternehmen gleichermaßen.“ „Als Teil des Unternehmernetzwerkes M-POINT habe ich in den letzten beiden Jahren viele Anregungen erhalten und neue Kontakte gewinnen können. Mit der Expansion von M-POINT in die Stadtteile und Außenbereiche um Hamburg habe ich die Chance gesehen, mich in der neuen Gruppe „Cappuccino“ einbringen zu können und gleichzeitig von der neuen Ortsnähe zu profitieren. Aktives Online-Netzwerken wird hier durch die persönlichen Begegnungen beim „Unternehmerfrühstück“ wertvoll ergänzt“, so begründet Ulrich Schmidt seine aktive Beteiligung an M-POINT.



Foto: Ulrich Schmidt ist überzeugter Papiervermeider: „Nur digital ist optimal!“

Veröffentlicht am: 20.11.2012