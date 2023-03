Netzwerken und Impulsvorträge auf der B2B NORD in Hamburg

Am 14. April von 9 bis 17 Uhr treffen sich in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen wieder die Entscheider der Metropolregion Hamburg. Hier finden alle Interessierten neben erstklassigen Impulsvorträgen renommierter Keynote Speaker wichtige hochwertige branchenübergreifende Kontakte für die Anbahnung und die Vertiefung von Geschäftsbeziehungen.



Die B2B NORD, im April 2013 aus der Taufe gehoben, geht nun schon in das dritte Jahr. Bereits viermal haben sich hier zahlreiche Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen aber auch Unternehmen weit über diese Landesgrenzen hinaus zum intensiven Austausch getroffen.



Die B2B NORD ist ein Marktplatz der Ideen. Sie unterstützt maßgeblich die Netzwerkbildung und den Wissensaustausch. Aussteller und Besucher erwartet ein sehr intensiver Messetag. Bei über 200 Ausstellern und einem sehr umfangreichen, eng getakteten Vortragsplan ist eine gute Messevorbereitung unerlässlich. „Die B2B NORD ist inzwischen bei vielen Unternehmen ein fester Bestandteil der Jahresmesseplanung. Dies zeigt sich besonders durch die hohe Anzahl der Aussteller, die die Messe bereits zum dritten, vierten oder fünften Mal gebucht haben“, so Eventleiterin Francisca Garcia-Aval.

Veröffentlicht am: 07.04.2015