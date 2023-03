Netzwerktreffen für Spitzenfrauen in Elmshorn

06.07.2015 | 19:22 Uhr | Sportlife-Hotel Elmshorn | Hamburger Str. 205, 25337 Elmshorn



Sportlife-Hotel Elmshorn (em) Wir, das Forum Spitzenfrauen im Norden (SpiN) laden alle Spitzenfrauen herzlich ein zu unserem nächsten Netzwerktreffen am Montag, 6. Juli um 19.00 Uhr im Sportlife-Hotel, Hamburger Str. 205 in 25337 Elmshorn. Spitzenfrauen im Norden ist ein Forum für berufstätige und selbständige Frauen, das sich bereits seit einigen Jahren regelmäßig trifft. Auf der Agenda des Abends steht ein ein spannender Vortrag zum Thema „Authentisch Verkaufen“. Selbstverständlich ist im Anschluss an den Vortrag ausreichend Zeit zum Netzwerken und zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.



Authentisch Verkaufen

Ob Angestellte Existenzgründerin oder Freiberuflerin, jede Frau muss etwas verkaufen. Doch wie kann das am besten geschehen, wenn frau nicht die "geborene" Verkäuferin ist. Simone Seyd ist Inhaberin von Seydways, Vertriebsexpertin und systemischer Business Coach. Sie gibt in ihrem Vortrag nach Workshopmethodik konkrete Tipps, wie sich jede Frau authentisch positioniert, den eigenen Verkaufsstil findet und das ganze mit Spaß in Erfolg umsetzt.



Organisationsgebühr: 10 €, zahlbar direkt vor Ort (eine Quittung über den Betrag kann ausgestellt werden). Für Speis`und Trank ist jede selbst zuständig (kein Verzehrzwang).



Wir freuen uns auf Sie. Bitte melden Sie sich an unter bindabei@spitzenfrauen-im-norden.de



Sie sind Spitzenfrau. Dann stöbern Sie doch einfach einmal auf unserer Website www.spitzenfrauen-im-norden.de. Die Internetseite richtet sich an alle Frauen, ganz gleich ob sie als Unternehmerinnen, Selbstständige oder als Fach- und Führungsfrauen arbeiten. Hier präsentieren sich Spitzenfrauen mit ihrem Wissen und Können. SpiN bietet allen Frauen die Möglichkeit sich in eigener Sache zu positionieren.



Foto: Das Organisationsteam der Spitzenfrauen im Norden freut sich auf das Netzwerktreffen mit vielen weiteren Spitzenfrauen. V.l.n.r. Birgit Bendt, Verena Schwarz, Gisela Malasch und Dr. Heike Zeriadtke.

