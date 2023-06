Veröffentlicht am 12.06.2023

Kreis Segeberg Für zugezogene Fach- und Führungskräfte und ihre Familien ist der Wechsel in eine andere Region häufig mit großen Herausforderungen verbunden. Beim Neustart kommt es vor allem auf Planung und ein gut ausgebautes Netzwerk an. Hier hilft der HanseBelt e.V. Für zugezogene Fach- und Führungskräfte bietet er unter anderem Veranstaltungen an, damit diese im neuen Zuhause zügig neue Freunde kennenlernen können.



Am Donnerstag, 22. Juni 2023, steht wieder das „After-Work-Willkommensevent“ an, zu dem der Verein alle „Neuen“ einlädt, die in den vergangenen Jahren in den HanseBelt gezogen sind. „hej Hansebelt – so gelingt dein Start in der Region!“ Das Onboarding-Projekt des HanseBelt e.V. richtet sich an zugezogene Fach- und Führungskräfte in den Kreisen Stormarn, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Segeberg sowie der Hansestadt Lübeck. Es unterstützt bei allen Themen rund um den Neuanfang in der Region.



Das Finden der richtigen Ansprechpartner bei der Jobsuche, Wohnungssuche sowie Kitas & Schulen stehen auf der Agenda. Darüber hinaus unterstützt der Verein mit seinem After-Work-Willkommensevent den Aufbau persönlicher Netzwerke. Mit Erfolg: Das erste Event startete im vergangenen September mit 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Firma Ex-Rohr in Lübeck, das zweite im vorherigen April bei der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe. Die Gastgeber stellen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und beteiligen sich finanziell an der Veranstaltung. Außer kurzen inhaltlichen Impulsen zu personalrelevanten Themen, die vor allem unter dem Arbeitskräftemangel leidende Unternehmen interessieren, steht anschließend das Netzwerken für die Zugezogenen im Vordergrund. Tischkicker-Turniere lockern die Atmosphäre auf, sorgen dafür, dass die Gäste unkompliziert mit anderen ins Gespräch kommen und somit neue Bekanntschaften schließen. Extras wie ein Eismobil, Speisen und Getränke tragen ebenso dazu bei. Zudem bietet die HanseBelt-Unternehmensinitiative ein weiteres Format namens „Workshop & Networking“ für bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Außer dem Netzwerkteil gibt es einen Workshop im Fokus zu aktuellen Themen des Berufs- und Arbeitsalltags.



Diese Angebote sind sowohl für Privatperson als auch für Unternehmen hilfreich, um gemeinsam dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, Fachkräfte langfristig an die Region zu binden. Alle Veranstaltungen sind für die Gäste kostenfrei. Vor allem zu den großen Events sind Personalverantwortliche oder sonstige Unternehmensvertreter herzlich eingeladen, ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begleiten. Eine Anmeldung ist erforderlich und über die HanseBelt-Website möglich, weitere Termine und Formate sind in Planung. Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport fördert das Onboarding-Projekt „hej Hansebelt!“ für zwei Jahre.



Nächste Veranstaltungen:

22. Juni 2023, 17-21 Uhr, After-Work-Willkommensevent, W. Pelz GmbH & Co. KG, Wahlstedt

12. Juli 2023, 17-21 Uhr, Workshop & Networking, HanseLab, Lübeck

13. September 2023, 17-21 Uhr, Workshop & Networking, HanseLab, Lübeck Copyright für das Pressefoto: HanseBelt e.V./Leevke Draack