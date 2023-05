Veröffentlicht am 04.05.2023

Lübeck - Beim Unternehmensnetzwerk HanseBelt e.V. geht eine Ära zu Ende: Nach 15 Jahren unermüdlichem, leidenschaftlichem und mitreißendem Engagement als Vereinsgründer, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied ist Konsul Bernd Jorkisch auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Für seine Verdienste um den Wirtschaftsraum und die Regionsbildung erhielt Jorkisch auf der Mitgliederversammlung den Titel Ehrenvorsitzender. Zudem bestätigten die Mitglieder die Vorstandsvorsitzende Dr. Astrid Bednarski für zwei weitere Jahre im Amt.





Die Vorsitzende würdigte Jorkischs Leistungen für den Hansebelt: „Bereits 2004 hatte er die Vision einer europäischen Zukunftsachse Hamburg-Kopenhagen mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit zur Sicherung der Prosperität auf beiden Seiten des Fehmarnbelts formuliert. Mit seinem wegweisenden Engagement für den Regionsbildungsprozess ist es ihm gelungen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.“ Mit seinem herausragenden Engagement habe Jorkisch dazu beigetragen, dass die Kreise und kreisfreien Städte zwischen Ostsee und Elbe nun viel intensiver bei den Themen Verkehr, Wirtschaft, Unternehmensansiedlungen oder Tourismus zusammenarbeiten. Gemeinsam vermarkten sie den Hansebelt als überregionalen Standort, der attraktiv für Unternehmen und Fachkräfte ist.





Auch die mehr als 130 Mitglieder kooperieren in vielen Projekten eng miteinander, in einer einzigartigen Unternehmens-Charta bekennen sie sich zu einheitlichen Werten und stellen den Menschen in den Mittpunkt. „Bernd Jorkisch ist es gelungen, die Wirtschaft zu einen und dann die Kommunen. Dieses große Werk verdient hohe Anerkennung“, betonte Bednarski. Außer dem Daldorfer Unternehmer sind Frank Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse zu Lübeck AG, Christian Müller, Leiter Firmenkunden der HypoVereinsbank Schleswig-Holstein, und Jeanette Rouvel, Geschäftsführerin der SPI GmbH in Ahrensburg, aus dem Vorstand ausgeschieden.





Mitglieder des neuen Vorstands sind Björn Bothe, Geschäftsführer der Lübecker Nachrichten GmbH, Alexander Karnebogen, Geschäftsführer der Junge Wilde GmbH, Arndt Schanze, Geschäftsführer der Ex-Rohr GmbH, Bettina Wache-Möhle, Geschäftsführerin der Wache GmbH, Nils Offer, Geschäftsführer der id-netsolutions Digital Solutions GmbH, Malvin Neugebauer (Privatperson), Ulf Hahn, Geschäftsführer der WAS – Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH, Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, und Astrid Bednarski. „Mit dieser Wahl ist es dem HanseBelt e.V. erneut gelungen, einen engagierten Vorstand aus Unternehmern zu besetzen, der sowohl unterschiedliche Kompetenzen einbringt, als auch die Vielfalt der Unternehmen und des Hansebelt widerspiegelt“, sagte Bednarski.





„Unsere Region steht vor großen Herausforderungen, angefangen beim Arbeitskräftemangel über eine sich zügig verändernde Arbeitswelt bis zur Fertigstellung des Fehmarnbelt-Tunnels im Jahr 2029, die große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Als HanseBelt e.V. nehmen wir diese Aufgaben an. Wir wollen unsere Zukunftsregion zwischen Hamburg und Fehmarn aktiv gestalten“, so Bednarski. „Ich bin sehr froh, dafür ein so motiviertes Team an meiner Seite zu haben und freue mich auf die Zusammenarbeit.“



Foto: Der neue Vorstand des HanseBelt e.V. (von links): Lars Schöning (Hauptgeschäftsführer IHK zu Lübeck), Björn Bothe (Geschäftsführer der Lübecker Nachrichten GmbH), Alexander Karnebogen (Geschäftsführer Junge Wilde GmbH), Arndt Schanze (Geschäftsführer der Ex-Rohr GmbH), Dr. Astrid Bednarski (Geschäftsführende Gesellschafterin inlingua Sprachcenter Lübeck), Bettina Wache-Möhle (Geschäftsführerin Wache GmbH), Nils Offer (Geschäftsführer id-netsolutions Digital Solutions GmbH), Malvin Neugebauer (Privatperson) und Ulf Hahn (Geschäftsführer Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH)