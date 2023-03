Neues Unternehmen im WEP Gewerbegebiet

Eines der letzten Grundstücke im WEP Gewerbegebiet an der Pascalstraße ist verkauft. Vor wenigen Monaten hat der Gürtler und Metalldrücker Thomas Klose sein Unternehmen aus angemieteten Räumlichkeiten in Pinneberg nach Quickborn verlagert.



„Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem traditionsreichen Handwerk den Branchenmix am Gewerbestandort Quickborn bereichern“, begrüßt Bürgermeister Thomas Köppl das neue Unternehmen. „Ihre Investitionsbereitschaft in Quickborn ist ein Plus für das Image unserer Stadt.“



„In unserer alten Halle platzten wir förmlich aus allen Nähten. Die Produktionsabläufe konnten nur noch schwer aufeinander abgestimmt werden, Maschinen standen mitten im Weg. Kurz: wir mussten dringend vergrößern. Dies war aber leider in den gemieteten Räumlichkeiten nicht möglich. Daher haben wir uns entschieden, in Eigentum zu investieren. Und da unsere jährlich etwa 100.000 Teile schnell zu unseren Kunden in ganz Deutschland kommen müssen, haben wir in Quickborn mit seiner guten verkehrlichen Anbindung einen idealen Standort gefunden. Zudem stimmte das Preis-Leistungsverhältnis hier im Gewerbegebiet. Die WEP als Eigentümer der Flächen war ein fairer, kooperativer und fachkundiger Verhandlungspartner.“



Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH lobt abschließend: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Quickborn war auch bei dieser Ansiedlung wieder tadellos.“ Das Unternehmen investierte etwa eine Million Euro am Standort Quickborn. Auf dem etwa 3.000 Quadratmeter großen Grundstück entstand eine 900 Quadratmeter große Produktions-Halle mit Büroräumen.



Foto: Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (l.) und Dr. Harald Schroers (r.) gratulieren Thomas Klose.

Veröffentlicht am: 27.03.2014