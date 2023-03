NoMa lädt zu „Guten Geschäften“ ein

Norderstedt (em) Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird Norderstedt Marketing auch 2011 unter dem Motto „Gute Geschäfte“ Unternehmen und Vereine zusammenbringen, damit diese Leistungen untereinander austauschen können, ohne dass dabei Geld fließt. Eine erste Informationsveranstaltung gibt es am 25. Mai 2011.



Initiator Carsten Krohn von Norderstedt Marketing: „Bei ersten Treffen konnten wir 62 Vereinbarungen beurkunden. Dieser Erfolg hat uns ermutigt, das Projekt auch in diesem Jahr zu starten.“ So hat die Lebenshilfe z.B. einen Herd bekommen, die Firmen Plambeck und Behrmann Holzhandel haben der KunstWerkstattNatur Trennwände für die Aktion auf der Landesgartenschau gebaut. In diesem Jahr sollen sich am Montag, 26. September, Unternehmen und Vereine im Foyer des Rathauses auf einem sogenannten „Marktplatz“ treffen, um ihre Wünsche und Leistungsangebote zu präsentieren. im letzten Jahr boten die rund 100 Akteure ein buntes Bild. Pastor Gunnar Urbach war z.B. mit Bauhelm und Modell des „Himmelszeltes” gekommen, um eine Unterstützung der kirchlichen Präsenz auf der Landesgartenschau zu suchen, die Vertreterinnen von Friendship Force präsentierten ihre Vermittlungsorganisation in farbenprächtigen Kostümen. Krohn: „Bei unseren Vorgesprächen haben wir festgestellt, dass Vereine und Unternehmen ihre Wünsche und Leistungen häufig nur unzureichend formulieren und aufzeigen können. Deshalb wird es auch in diesem Jahr wieder Workshops geben, um genau dies zu üben.“ Außerdem sind mit Pastor Gunnar Urbach und Sportlegende Eddy Münch zwei neue Mitglieder zum Projektteam gestoßen, die vor allem den Kontakt zu den Ehrenamtlichen und zu den Vereinen fördern sollen. Weiterhin dabei sind Kai-Uwe Benthack (Benthack Marketing), Joachim Kochanowski (IHK Lübeck), Gunnar Löwe (Altenheim Scheel), Anette Plambeck-Warrelmann (Plambeck-Gruppe) und Susanne Schneider (Lüdemann Pflanzen und Floristik).



Um den Führungskräften der Vereine die Möglichkeit zu geben, sich persönlich ein Bild von der Aktion zu machen, lädt Norderstedt Marketing die Vereine zu einem Informationsabend am Mittwoch, 25. Mai 2011, um 19 Uhr in das Altenheim Scheel ein. Anmeldungen nimmt Reinhard Kuchel entgegen, der in diesem Jahr mit seinem CS TEAM als Geschäftsstelle fungiert: Telefon 040 53 43 46 40 oder per Mail r.kuchel@cs-team.de.



Veröffentlicht am: 21.04.2011