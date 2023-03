Norderstedts Netzwerk-Highlight

Norderstedt (em/kv) Die Auswahl eines Referenten für den Abend der Norderstedter Wirtschaft machen sich die Projektgruppenmitglieder von Norderstedt Marketing nicht leicht. Es gilt auf der Höhe der Zeit zu sein, den Gästen aber auch etwas Herausragendes zu bieten. Das wird immer schwieriger, da es den Abend der Norderstedter Wirtschaft bereits seit 2001 in Norderstedt gibt und mit Namen wie Friedrich Nowottny, Peter Scholl-Latour, Richard David Precht oder Wolfgang Grupp die Messlatte schon sehr hoch hängt.



Mit Prof. Dr. Manfred Spitzer ist es aber auch für den Abend am 25. Oktober 2018 wieder gelungen einen international bekannten Experten zu gewinnen. Der Neurowissenschaftler beleuchtet für die Gäste des Abends, welche Perspektiven das menschliche Denken für wirtschaftliches und alltägliches Leben bietet. Viele der knapp 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Vereinen und Verwaltung wissen, dass Norderstedt Marketing ihnen jedes Jahr ein interessantes Thema präsentiert, das in der Veranstaltungsgeschichte noch nicht vorgekommen ist. Neben dem Vortrag genießen sie auch das wechselnde, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Buffet und die gepflegte Konversation untereinander und kommen gerne jedes Jahr wieder.



Mit der Verpflichtung von Prof. Dr. Manfred Spitzer ist es Norderstedt Marketing aber auch gelungen, ein Publikum anzusprechen, das dieses Veranstaltungsformat bisher noch nicht kennt. Durch die große Nachfrage nach Plätzen, die sich daraus ergeben hatte, war der Abend der Norderstedter Wirtschaft 2018 wie schon die Abende der Vorjahre frühzeitig ausgebucht. Für kurzfristig Interessierte führt Norderstedt Marketing eine Warteliste, die auch schon oft zu einer späten Zusage geführt hat. Wer in diesem Jahr keinen Erfolg mehr hatte, kann sich gerne zum Norderstedt- Marketing-Newsletter anmelden, um künftig rechtzeitig informiert zu werden. Die Teilnahme kostet inklusive Buffet und Getränken 63 Euro (Mitglieder von Norderstedt Marketing zahlen nur 55 Euro). Buchung und Information auch zu Folgeveranstaltungen unter: www.norderstedt-marketing.de



Foto: Norderstedt Marketing

Veröffentlicht am: 11.10.2018