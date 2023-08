Veröffentlicht am 07.08.2023

Norderstedt (em) Wie jeden 1. Donnerstag im Monat trafen sich die Mitglieder des BDS Nord zum Unternehmertreff in der Zwutschkerl Alm in Norderstedt. Besonderer Gast am 3. August war der Oberbürgermeisterkandidat Robert Hille.

Der 47 Jahre alte Kulturmanager, der von der CDU ins Rennen geschickt wird, stellte sich den Mitgliedern des BDS vor und gab einen Einblick über seine Pläne und Ziele für Norderstedt. Hille nannte Wirtschaft, Familie und Bildung und Sicherheit als Schwerpunkte, die ihm am Herzen liegen. Beim BDS bot sich ihm die Möglichkeit aus erster Hand zu erfahren, welche wirtschaftlichen Themen die Unternehmer derzeit in Norderstedt bewegen.

Der BDS Nord bildet mit mehreren hundert Mitgliedern ein regionales Netzwerk aus Unternehmern, Geschäftsführern und Führungskräften. Regelmäßige Netzwerktreffen und Businessveranstaltungen bieten den Mitgliedern eine Plattform, um geschäftliche Kontakte zu genieren und zu pflegen.

Der nächste Unternehmertreff :

Donnerstag, 5. Oktober | 12. 30 Uhr Zwutschkerl Alm, Gutenbergring 30A in 22848 Norderstedt.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter info@bds-nord.de