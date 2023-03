Optimale Lösungen schaffen

Hamburg/Kiel (em/sw) Seit dem 1. August verstärkt die Auszubildende Liza Piper das Team der Unternehmensgruppe alphaservice. Mit Liza Piper führt der Personaldienstleister die langjährige Unternehmenstradition als Ausbildungsbetrieb fort.



Auf die angehende Personaldienstleistungskauffrau wartet eine vielseitige Ausbildung in den drei Standorten des Unternehmens in Kiel, Lübeck und Hamburg. Nicht nur Ausbildung hat bei alphaservice Tradition. Das Unternehmen setzt seit 13 Jahren auf Beständigkeit. Die Prokuristin und Vertriebsleiterin Inga Naujoks ist vom ersten Tag an dabei. Sie leitet erfolgreich ein sechsköpfiges Vertriebsteam und ist verantwortlich für das Personalrecruiting in den Bereichen office, Industrie und Technik sowie engineering. Ihr Anspruch ist es, optimale Lösungen zu schaffen. Dies gilt gleichermaßen für ihre Kunden als auch für die Mitarbeiter. Durch eine sorgsame Bewerberauswahl und den dadurch gewonnenen persönlichen Eindruck weiß sie genau, wer für das Unternehmen arbeitet und stellt damit die Kundenzufriedenheit sicher. alphaservice bietet Bewerbern und Unternehmen Lösungen, die individuell auf ihre Belange zugeschnitten sind – und zwar vom Helfer bis zum Akademiker.



Foto: Inga Naujoks leitet erfolgreich ein sechsköpfiges Vertriebsteam von alphaservice.

Veröffentlicht am: 19.11.2013