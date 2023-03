Partner für Personallösungen

Hamburg (em/lr) In der Projektarbeit ist es wichtig, schnell reagieren zu können, unter anderem mit Hilfe flexibler Personal- und Beschäftigungsmodelle. Sie sichern den Erfolg eines jeden Unternehmens. Gut zu wissen, dass es Personaldienstleister gibt, die Ihnen mit qualifiziertem Personal zur Seite stehen.



So wie die DIS AG. „Machen Sie unsere Stärken zu Ihrem Vorteil und setzen Sie auf unsere externen Fach- und Führungskräfte auf Zeit“, so Niederlassungsleiterin Bärbel Frommholz. „Wie unsere Zusammenarbeit aussehen könnte, besprechen wir gern auf der Jobmesse mit Ihnen. Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzen in dem Fachbereich Wind sowie in den Bereichen Office & Management, Finance, Industrie, Informations Technology oder Engineering. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter planen, organisieren, setzen Ihre Projekte um und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen. Erkundigen Sie sich über unser Leistungspaket, unsere Vorteile und welche namhaften Unternehmen bereits auf unser Know-how setzen. Erkundigen Sie sich, wie eine strategische Partnerschaft mit uns aussehen könnte.“

Veröffentlicht am: 29.04.2013