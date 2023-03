Persönliche Stellenangebote für passende Mitarbeiter

Norderstedt (mp/em) Reinhard Schuh, Personalbeschaffer aus Leidenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die heutige Bewerbungskultur zu verändern.



„Dies bedeutet, die Verhaltensweise der Chefs bedingen immer das Naturell des Bewerbers und damit den „Wohlfühlfaktor“ für beide Seiten! Und damit eine andere Sichtweise: Unsere Bewerbungskultur erzeugt jeden Tag unglückliche Menschen und richtet einen hohen betriebswirtschaftlichen Schaden an“, weiß Reinhard Schuh. „Unglückliche Bewerber, die im falschen Unternehmen, beim falschen Chef gelandet sind und total unzufriedene Arbeitgeber die sagen: „Es gibt keine geeigneten Mitarbeiter mehr.“ Denn diese Bewerbungskultur hat das Wichtigste, den Menschen in seiner Persönlichkeit entfernt.“



Nicht jeder Bewerber passt zu jedem Chef und Chefs haben Eigenarten, mit denen nicht jeder Mitarbeiter zurechtkommt. Um dem von Anfang an entgegen zu wirken sind die Stellenbeschreibungen von Personal Schuh außergewöhnlich und persönlich. Hier ein Auszug für eine Vollzeitstelle als Steuerfachangestelle m/w: Sind Steuern, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung Ihre Leidenschaft? Sind Sie Steuerfachangestellter m/w oder Steuerfachwirt m/w und Sie suchen Chefs, die ungewöhnlich sind? Die menschlich sind? Suchen Sie ein Umfeld, in dem alle Mitarbeiter m/w strahlen? Wo alle Mitarbeiter m/w wie in der Großfamilie mittags in der Küche gemeinsam „brutzeln“ (einer der Chefs ist leidenschaftlicher Koch), wo es einfach nur unkompliziert zugeht? Dann verlassen Sie Ihre jetzige Unzufriedenheit und lesen einfach mal weiter. Was sollten Sie „dabei“ haben: eine mit Spaß und Freude „hingelegte“ gute Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellte/ n. Was brauchen Sie noch: Die Sicht auf wirtschaftliche Zusammenhänge - also über den Tellerrand sehen können, ein ausgeprägtes Organisationsvermögen und eine ungebremste Leidenschaft zur Fortbildung – bezahlt von Ihrem Chef! Spüren Sie schon die Dynamik? Das Betriebsklima ist familiär, hier duzen sich alle – auch die Chefs. Hier geht es locker, fröhlich und ungezwungen zu. Ihre beiden Chefs sind vom Naturell sehr unterschiedlich. Der „Zwilling“ kann vor lauter Dynamik kaum still sitzen, er übt seinen Beruf mit Begeisterung, mit Lust und Spaß aus, für ihn ist eine Steuererklärung ein Kunstwerk, er hat einen hohen Qualitätsanspruch. Der „Krebs“ ist ruhiger, arbeitet auftragsbezogen/- orientiert, ist für seine Mandanten m/w pingelig, dabei aber immer wirtschaftlich.



