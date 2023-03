Personal Schuh gibt ausführliche Arbeitsplatzbeschreibung

Norderstedt (em) Ungewöhnliche Stellenbeschreibungen für besondere Jobangebote. Reinhard Schuh vom Unternehmen Personal Schuh ist bekannt für seine außergewöhnlichen, ehrlichen und ansprechenden Stellenbeschreibungen. Er ist sich sicher: „Die Bewerber müssen nicht nur fachlich passen, sondern auch menschlich den Anforderungen entsprechen. Sehen Sie selbst“, so der Personalvermittler.



Sind Steuern, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung Ihre Leidenschaft? Sind Sie Steuerfachangestellter m/w oder Steuerfachwirt m/w und Sie suchen Chefs, die ungewöhnlich sind? Menschlich sind? Suchen Sie ein Umfeld, in dem alle Mitarbeiter strahlen? Wo alle Mitarbeiter wie in der Großfamilie mittags in der Küche gemeinsam „brutzeln“ (einer der Chefs ist leidenschaftlicher Koch), wo es – mit einem Wort – einfach nur unkompliziert zugeht? Dann verlassen Sie Ihre jetzige Unzufriedenheit und lesen einfach mal weiter.



Was sollten Sie „dabei“ haben:

Eine mit Spaß und Freude „hingelegte“ gute Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten und einem Weg, auf dem Sie die „Freiheiten“ dieses Berufes „verinnerlicht“ haben. Sollten Sie danach noch mit einer Portion Ehrgeiz den Steuerfachwirt „draufgesattelt“, haben – oder diesen noch machen wollen – sind Sie hier herzlich willkommen.



Was brauchen Sie noch:

Die Sicht auf wirtschaftliche Zusammenhänge – also über den Tellerrand sehen können, ein ausgeprägtes Organisationsvermögen und eine ungebremste Leidenschaft zur Fortbildung – bezahlt von Ihrem Chef! Spüren Sie schon die Dynamik? Ihr Deutschlehrer schwärmt noch heute von Ihren Leistungen – Sie waren ein Vorzeigeschüler! Wenn Ihr Englischlehrer zufrieden mit Ihnen war, wäre das schön. Die üblichen Office-Programme (Word, Excel, Internet, Outlook, Power Point) spielen Sie virtuos. Die Datev-Welt ist Ihnen ins Blut „übergegangen“, denn damit bearbeiten Sie von der Fibu über den Lohn, zum Abschluss jeder Art mit Bilanzbericht und jeder Art von Steuerklärungen alles. Bevor Sie sagen: „Das geht gar nicht!“ – eine kurze Beschreibung des ungewöhnlichen Büros: Beim Reinkommen stehen Sie am Empfang, der durch eine Wand den hinteren Teil des Büros etwas abgrenzt. Und nun stellen Sie sich einen ganz großen Raum vor, in dessen Mitte, eine Stufe hoch, eine geschlossene Küche mit großen Fenstern ist. Entlang der Fensterfronten sind hintereinander, immer zwei gegenüber, die Arbeitsplätze, in dem Raum getrennt durch einen halbhohen Tresen. Hier sieht jeder jeden, hier gibt es keine abgeschlossenen Kammern! (doch zwei, die der Chefs!) Man „umkreist“ also die Küche und sieht dabei alle Mitarbeiter. Das ist ungewöhnlich - daher ganz witzig, das muss man mögen. Wenn Sie also „Ihr abgeschlossenes Reich“ brauchen, sind Sie hier falsch.



Wenn Sie jetzt noch bei uns sind – Ihre Aufgaben:

Mit Ihrem Hintergrund kennen Sie die aus dem „Effeff“. Einer Ihrer Chefs hat das so beschrieben: Der/Die Erste, der/die kommt, kocht erst mal Kaffee – für alle! Es gibt hier ein Programm „Aufgabenverwaltung“, das rufen Sie auf und wissen, was heute so alles anliegt. Sie bearbeiten ca. 50 Mandate umfassend, also alles, was so dazugehört, alles, was Ihnen richtig Spaß macht! Ihre Chefs (Sternzeichen: Zwilling und Krebs) sind vom Naturell sehr unterschiedlich. Der „Zwilling“ kann vor lauter Dynamik kaum still sitzen, er übt seinen Beruf mit Begeisterung, mit Lust und Spaß aus, für ihn ist eine Steuererklärung ein Kunstwerk, er hat einen hohen Qualitätsanspruch. Eine Mitarbeiterin sollte ihn beschreiben (Sie hat sich getraut – spüren Sie die ehrliche Offenheit hier?): „Er ist akribisch, großzügig, hat viel Humor und ist lustig.“ Der „Krebs“ ist ruhiger, arbeitet auftragsbezogen/- orientiert, ist für seine Mandanten pingelig, dabei aber immer wirtschaftlich, er legt Wert auf ein hohes Niveau – auch bei der Arbeit, er legt Wert auf Teamarbeit und findet es gut, wenn Mitarbeiter Fragen stellen. Mit diesem Hintergrund können beide mit Eigenschaften und Verhaltensweisen wie: stillos, nicht zuhören, ohne Ehrgeiz, keine Verantwortung übernehmen, Eigenbrötler, „bierernst“ (der Zwilling - hier wird gelacht!), Unklarheiten, Fehler, fehlerhafte Arbeit, nicht ansprechen, wenig Eigenständigkeit, Unsicherheit, nicht teamfähig (der Krebs) wenig anfangen. Der Zwilling kann, wenn mal alles daneben gegangen ist, (ganz selten!) auch mal „wenig diplomatisch“ sein (sagt er), aber er entschuldigt sich bei Ihnen. Sonst ist er klar, direkt, deutlich, nie laut!, er sucht mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen. Der Krebs bleibt ruhig, sachlich, zeigt die Fehler auf und gibt Hilfestellung für die Berichtigung. Haben Sie das jetzt auch?



Ihre Konditionen:

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Eine Arbeitszeit von 40 Stunden/ Woche (wenn es brennt, schon mal ´ne Stunde mehr), die Sie sehr flexibel in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (Kernzeit 9.00 Uhr - 16.00 Uhr) erbringen können. 25 Tage Urlaub und ein 13. Gehalt gehören ebenfalls mit dazu. Ihre Gehaltsvorstellung nennen Sie uns, es wird Sie je nach Können und Leistung richtig zufriedenstellen. Die vollständige Beschreibung für dieses Stellenangebot und noch viele weitere, auch in anderen Bereichen, finden Interessierte auf der Homepage: www.personalschuh. de. „Trauen Sie sich“, so der Fachmann abschließend.

Veröffentlicht am: 29.05.2013