Präzise Technik findet in der ganzen Welt Anwendung

Bad Bramstedt (em/kv) Mit mehr als 34 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Sensor- und Messtechnik entwickelt und produziert das Bad Bramstedter Unternehmen Driesen + Kern Sensoren, Handmessgeräte und Datenlogger zur Messung und autarken Erfassung von physikalischen, umwelttechnischen und klimatischen Größen.



Die Datenlogger finden ihren Einsatz bei einer großen Vielfalt von Applikationen rund um den Globus. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die „rugged“ Loggerserie, die aktuell bei einem Forschungsprojekt am Kilimandscharo eingesetzt wird, um wichtige Klimadaten wie Feuchte, Temperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie Sonnenstrahlung zu liefern. Ziel ist es, damit die Auswirkungen der globalen Erwärmung und die Folgen für die Zukunft zu ergründen. Auch Wasserstandssensoren wurden entwickelt, die auf Tsunami-Bojen eingesetzt werden, um Messdaten für Frühwarnsysteme zu liefern.



Natürlich sind diese spektakulären Einsätze immer besonders interessant, aber auch für industrielle Aufgabenstellungen liefert die Firma Messgeräte und Sensoren. Ob für die Klimatisierung von Lackieranlagen in der Automobilindustrie, Steuerung von Trocknungsöfen in der Lebensmittelbranche oder für die Wasserstandsaufzeichnung in Brunnen der Wasserwirtschaft - häufig sitzt hier ein Sensor von Driesen+Kern an zentraler Stelle. Alle wesentlichen Prozesse - von der Konzeption und Planung der Geräte über die Erstellung von Leiterplatten-Layouts, den Bau von Prototypen und teilweise bis hin zur vollständigen Fertigung - werden im Hause durchgeführt.



Das sichert dem Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität, wobei es sich immer neue Ziele setzt und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Qualität der erzeugten Produkte stellt. Durch ein Kalibrierlabor mit Windtunnel, Druckkalibrator, Feuchtegenerator und Temperaturbädern ist das Unternehmen in der Lage, einen schnellen und effizienten Kalibrierservice für seine Kunden anzubieten und außerdem die Umgebungsbedingungen zu simulieren, denen die Geräte später ausgesetzt sind. Damit lassen sich allfällige Schwachstellen bereits in der Entwicklungsphase erkennen und ausmerzen. Was die Firma ausmacht, ist der hohe Grad an Kundenorientierung, das große Engagement und die Freude, den alle 25 Mitarbeiter daran haben, spannende Projekte zu realisieren. So hat sich die Firma Driesen+Kern GmbH im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Partner für Wissenschaftler und viele Unternehmen aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftszweigen entwickelt.



Foto: Dipl.-Ing. (FH) Oliver Driesen, Geschäftsführer der Driesen + Kern GmbH.

Veröffentlicht am: 28.07.2011