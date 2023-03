Preisverleihung des Norddeutschen Schulpreises

Elmshorn (em/sh) Ein weiterer Programmpunkt für die HAKO 2017 steht fest. Der Norddeutsche Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum wird am 26. Mai 2017 im Rahmen der Hanseraumkonferenz verliehen.



Der Schulpreis lobt einmal im Jahr die drei besten Projekt-Einreichungen aus allgemein- und berufsbildenden Schulen der fünf norddeutschen Bundesländer aus. Das Ziel des Schulpreises ist es innovative Ansätze, Projekte und Methoden auszuzeichnen, die sich in schülergerechter Weise erfolgreich mit dem Themenkomplex Wirtschaft befassen. Vermittlung von wirtschaftlichem Wissen und Verständnis zu wirtschaftlichen Zusammenhängen und die Fokussierung der Berufsorientierung an Schulen sind hierbei die Kriterien. Ebenso jedoch auch die Motivation und das Aufzeigen von Perspektiven für unternehmerische Selbstständigkeit sowie die Stärkung des Praxisbezugs durch gelebte Kooperationen mit insbesondere Unternehmen und weiteren außerschulischen Partnern. Neben Preisgeldern in Höhe von 3.500 Euro erhalten die drei Gewinner in einem feierlichen und interessierten Rahmen die Möglichkeit, ihre Projekte und Schülerfirmen dem Plenum zu präsentieren.



Die Preisverleihung in diesem Jahr in Schwerin hat ein sehr großes mediales Interesse aufgezeigt und viele Gäste aus Bildungspolitik und Wirtschaft angezogen. Aktuell läuft die Bewerbungsphase für 2017 – Einreichungen können noch bis zum 31. Januar 2017 vorgenommen werden. Im Anschluss entscheidet eine unabhängige Jury, aus Repräsentanten der Schulpraxis und Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren als Unternehmer und Vertreter der Wirtschaft, über die Preisträger. Die Preisverleihung des Schulpreises 2017 wird eines der Programmhighlights der HAKO 2017.



Wussten Sie schon?

Der Norddeutsche Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum gehört zu den vier größten Schulpreis-Formaten in Deutschland. Ausgezeichnet mit dem Bundespreis 2016 der Wirtschaftsjunioren Deutschland als „Bestes Landesprojekt“ bestätigt der Schulpreis das Engagement der Wirtschaftsjunioren das „Invest Bildung und den Brückenschlag zwischen Schule und Wirtschaft“ weiter zu forcieren.

Veröffentlicht am: 07.12.2016