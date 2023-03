Professionelle Messeplanung mit Mehrwert

Tornesch (em) Messe-Erfolge kommen nicht von allein. Um aus der Investition für Messebeteiligungen den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, ist professionelles Messe-Know-how entscheidend. Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg lud darum Unternehmer und Existenzgründer am 2. Juli ein, auf der Veranstaltung „Messeplanung mit Mehrwert – Wie man mit einer professionellen Planung Messeauftritte erfolgreich macht“ ihr Wissen rund um das Thema zu vertiefen. Mit Gerd Wutzler, Geschäftsführer der step one GmbH, stand ein echter Messe-Profi als Referent zur Verfügung.



Wie bereite ich mich richtig vor? Hat das Unternehmen Ziele formuliert? Was ist eigentlich Leadmanagement? Wie sieht die Budgetplanung aus? Wie hole ich aus dem Messeauftritt das Beste für mein Unternehmen heraus? Diese und viele weitere Fragen beantwortete der Experte ausführlich und aus der Praxis. Als Bausteine für einen erfolgreichen Messeauftritt definierte Wutzler die klare, gemeinsame Zielsetzung, die Kommunikation sowie das Leadmanagement. Verstehe man beispielsweise eine Messe als ganzheitlichen Unternehmensauftritt, müssen sich auch alle Unternehmensbereiche bewertbare gemeinsame Ziele setzen und verfolgen, um am Ende über Erfolg oder Misserfolg der Messe entscheiden zu können. Zum Ausklang der Veranstaltung nutzten die Teilnehmer die Zeit für angeregte Diskussionen untereinander und mit dem Referenten. Der Workshop ist Teil der WEP Veranstaltungsreihe „Mehr Erfolg auf Messen“ aus dem WEP MarketingForum „Erfolgreich im Mittelstand“. Der nächste Workshop findet am 8. September im Gartenbauzentrum Schleswig-Holstein in Ellerhoop statt. Thema ist dann „Fokus Neukunde vs. Bestandskunde – Was kann ein Messestand bewirken? Aus Besuchern Fans machen und nachhaltig an die Marke binden“. Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer bei Susanne Heyn unter Telefon 0 41 20 - 70 77 30. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich unter heyn@wep.de.



Foto: WEP-Geschäftsführer Dr. Harald Schroers (rechts im Bild) begrüßt den Referenten Gerd Wutzler, Geschäftsführer der step one GmbH

Veröffentlicht am: 28.07.2015