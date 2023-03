Professioneller Business-Pitch

Norderstedt (jj/ls) Werbung ist das A und O! Unternehmen, die sich vor einer multimedialen Präsenz scheuen, gehen in der heutigen Zeit schnell unter. Das weiß auch Birgit Wieczorek. Die erste Vorsitzende des Bündnis für Selbständige und Führungskräfte e.V. – kurz BDS Nord – organisiert für die Mitglieder deshalb gerne Möglichkeiten zur besonderen Präsentation ihres Unternehmens und ihrer Leistungen.



Im Rahmen des BusinessFrühstücks am 8. September werden erneut professionelle Business- Pitches gefilmt.



Was ist der BusinessPitch?

Birgit Wieczorek erklärt: „BusinessPitches sind kurze Video-Portraits, in denen sich Unternehmer vorstellen können. Das ist eine großartige Möglichkeit, um mit wenig Aufwand bei möglichst vielen Menschen einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.“ Die Kurzvorstellungen werden im Anschluss an die Veranstaltung sowohl auf der Homepage des BDS Nord ( www.BDS-Nord.de ) als auch auf der Homepage www.B2B-NORD.de veröffentlicht. Für Mitglieder ist diese Leistung selbstverständlich kostenlos. Allerdings: Eine Anmeldung bei Birgit Wieczorek (per E-Mail an: Info@BDS-Nord.de) ist vorab notwendig, da nur eine begrenzte Anzahl während des BusinessFrühstücks gefilmt werden kann. Auch Nicht-Mitglieder sind natürlich herzlich willkommen, beim BusinessFrühstück ab 8 Uhr im ParkHotel in Norderstedt mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten und mehr über den Verein zu erfahren.



Foto: Mitglieder des BDS Nord können sich kostenlos in ihrem ganz persönlichen Business-Pitch vorstellen.

Veröffentlicht am: 28.07.2015