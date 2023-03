Projekte des Kreises Pinneberg auf der Expo Real 2015

Tornesch (em) Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH präsentierte auch in diesem Jahr den Kreis Pinneberg auf der EXPO REAL in München. Mit am WEP Stand dabei: Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje sowie Roland Krügel, Bürgermeister in Tornesch.



Beide Verwaltungsleiter zeigten sich beeindruckt davon, wie geballt und dabei breit gefächert die Gewerbeimmobilienbranche auf der Messe vertreten ist. Volker Hatje und Silke Faber, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung in Elmshorn, präsentierten auf der EXPO Real das städtebauliche Entwicklungsprojekt „Krückau-Vormstegen“. „Es ist toll, wie viele Gespräche wir hier in nur drei Tagen mit Investoren und Projektentwicklern führen und das Interesse am Elmshorner Großprojekt der nächsten Jahre wecken konnten. Dies hätten wir vor Ort in Elmshorn gar nicht so effektiv und effizient leisten können. Gerne sind wir im nächsten Jahr wieder dabei!“, resümiert Hatje.



Bürgermeister Roland Krügel nutzte die Messetage, um Kontakte zu Investoren im Bereich Wohnungsbau und auch im Gewerbeimmobilienbereich zu intensivieren, aber auch neu zu knüpfen. „Hier trifft man das Who is who der Branche. Und meine langjährigen Erfahrungen zeigen, dass man bei konkreten Projekten leichter mit Investoren ins Gespräch kommt, wenn man sich schon kennt. Ich hatte hier die Möglichkeit, mit altbekannten Projektentwicklern über aktuelle Tornescher Projekte zu reden, konnte aber auch viele neue kennenlernen. Daher waren diese Tage sehr erfolgreich, aber auch sehr anstrengend“, zieht Krügel Bilanz. Die WEP hatte in diesem Jahr neben Flächen aus den WEP Gebieten zusätzlich den Businesspark Elbufer in Wedel im Gepäck. „Die Messe in München verlief für uns sehr erfreulich. Vor allem Wedel bietet Projektentwicklern und Investoren ein interessantes Potenzial“, resümiert Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP. „Positiv für uns verlief auch das Gespräch mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer auf der Messe. Wir konnten wieder einmal mit der Wirtschaftsstärke des Kreises Pinneberg und der Bedeutung unseres Kreises für das Land punkten und ihm die dringende Notwendigkeit des Infrastrukturausbaues aufzeigen.“



Seit Jahren wirbt die WEP mbH unter dem Dach der Metropolregion Hamburg deutschlandweit um Investoren für den Kreis Pinneberg. Die Messe ist die ideale Plattform, um das Fachpublikum über die Immobilienstandorte und geeignete Gewerbeflächen zu informieren.



Foto: Minister Reinhard Meyer besucht die Vertreter der Starken Kreise der Metropolregion.

Veröffentlicht am: 30.10.2015