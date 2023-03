Qualifizierungsberater der WEP unterstützt Unternehmen

Hamburg (em) Mehr Wissen, mehr Begeisterung, höhere Motivation – gut qualifizierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Kleinere und mittlere Unternehmen verfügen mitunter nicht über Ressourcen für den Bereich Personalentwicklung. Hier unterstützt die WEP diese Betriebe schon seit Jahren mit ihrem Know-how und ihren Verbindungen.



Kristian Lüdtke, Qualifizierungsberater der WEP, unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kostenlos bei der Personalentwicklung. Er prüft gemeinsam mit dem Firmeninhaber den konkreten Weiterbildungsbedarf, stellt Institutionen und Maßnahmen vor und organisiert deren Durchführung. Auch hier beim Aufbau interner Strukturen zur Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen hilft Lüdtke. Weitere Informationen unter: www.wep.de



Foto: Auf der B2B NORD informierte WEP Qualifizierungsberater Kristian Lüdtke interessierte Besucher in seinem Vortrag „Mitarbeitergespräche in KMU – Sinn oder Unsinn?“ über die Vorzüge von Mitarbeitergesprächen.

Veröffentlicht am: 29.05.2013