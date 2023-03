revoyo-Unternehmerclub „Strategieentwicklung“

06.07.2015 | 18:20 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg | Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg



Channel Hamburg, Hamburg-Harburg (em) Kundenfokussierte Strategieentwicklung – wie geht das?



Eine tragfähige Strategie ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Geschäft. Deshalb sollte jeder Selbständige und jeder Unternehmer eine ausformulierte Strategie haben. Sie basiert natürlich auf den eigenen Fähigkeiten und Stärken, muss dann aber ein Produkt- oder Dienstleistungsangebot hervorbringen, das von einer klar definierten Zielgruppe gebraucht wird. Für kleine Unternehmen kommt nur eine Spezialisierungsstrategie in Frage, damit sie trotz der geringen Größe eine Chance haben, am Markt wahrgenommen zu werden.



In diesem Workshop vermitteln wir die Grundlagen der Strategieentwicklung und erläutern die einzelnen Schritte hin zu einer tragfähigen Strategie.



Veröffentlicht am: 05.06.2015