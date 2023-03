Richtfest bei „die messemacher“

Die Firma „die messemacher“ mit den Schwestergesellschaften „step one“ und „In'Konzept“ ist auf Wachstumskurs.



Nach dem Einzug am neuen Standort im WEP Gewerbegebiet an der Pascalstraße in Quickborn im September 2013 feierte sie im Februar Richtfest ihres Erweiterungsbaues. Auf dem ca. 3.500 Quadratmeter großen Grundstück wird die bestehende Halle von etwa 1.000 Quadratmetern um weitere 830 Quadratmeter erweitert. „Mit dieser Erweiterung unterstreichen wir unsere ganzheitliche unternehmerische Denkweise, die wir gemeinsam mit unseren Schwestergesellschaften verfolgen. Das Angebot an unsere Kunden von Einlagerungen der Messe- und Eventmaterialien bis zur Konfektionierung kann jetzt auf noch höherem Niveau gewährleistet werden“, freuen sich die Bauherren Michaela und Gerd Wutzler über die Standorterweiterung. Der Hallenbau entspricht den höchsten ökologischen und ökonomischen Ansprüchen. Mit dem Neubau werden etwa 2.000 Palettenstellplätze geschaffen. Die Fertigstellung ist für Mitte Februar geplant. Auch Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl gratuliert herzlich zum Richtfest: „Wir freuen uns über Ihr Bekenntnis zu Quickborn als Standort. Hier bieten wir Ihnen die Vorteile der Metropole Hamburg zu ländlichen Konditionen.“ Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg, freut sich mit den Bauherren. „Ich erinnere mich, dass Sie eigentlich lieber in Hamburg bauen wollten, weil Sie in Quickborn geringere Entwicklungsmöglichkeiten sahen. Heute, nur 15 Monate nach Ihrem Einzug, stehen wir vor dem Abschluss der ersten Erweiterung. Damit nicht genug. sie haben sich auch das Nachbargrundstück für die nächste Erweiterung gesichert. Das sind eine beeindruckende Erfolgsgeschichte für Ihr Unternehmen und ein herausragender Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Gewerbegebietes. Wir wünschen Ihnen auch für den weiteren Verlauf der Bauarbeiten alles Gute und weiterhin größtmöglichen unternehmerischen Erfolg.“ Abschließend überreichte Schroers ein nicht nur symbolträchtiges Geschenk. „Sei es beim Auflösen der Baustelle, beim Herrichten der Außenanlagen oder beim Reinigen der Innenräume. Möge Ihnen dieser Besen bei den nun anstehenden Aufgaben ein hilfreicher Begleiter sein.“

Veröffentlicht am: 02.03.2015