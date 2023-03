Richtfest im WEP Gewerbegebiet BusinessPark Tornesch

Genau einen Monat vor dem Richtfest wurde auf der Baustelle der Firma RieckDruck GmbH im WEP Gewerbegebiet Tornesch der offizielle 1. Spatenstich begangen. Bereits am 2. April ist der Bau schon so weit voran geschritten, dass Richtfest gefeiert werden konnte.



Dank des guten Wetters in der ersten Bauphase und dem reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sind die Tätigkeiten im Zeitplan. Im Juli 2015 sollen die Mitarbeiter ihre knapp 1.500 m² große Halle mit Bürotrakt auf dem über 3.500 m² großen Grundstück beziehen. Laut bauausführendem Unternehmen Bartram Bau steht diesem Termin aus heutiger Sicht nichts entgegen.



Wolfgang Rieck, Inhaber des Druckunternehmens, ist glücklich über den bislang reibungslosen Bauverlauf: „Die Verantwortung für so ein Bauvorhaben trägt man nicht alle Tage. Umso glücklicher sind wir, dass bisher alles zu unserer vollsten Zufriedenheit verläuft. Wir verlagern unsere gesamte Produktionsstätte von Hamburg nach Tornesch. Dieser autobahnnahe Standort ist von großem Wert für uns. Unsere Mitarbeiter, die überwiegend aus der Region kommen, freuen sich auf die neuen und modernen Räumlichkeiten.“



Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg, freut sich mit den Bauherren: „Mit Ihrem Projekt befinden Sie sich nun auf der Zielgeraden. Wir wünschen Ihnen auch für den weiteren Verlauf der Bauarbeiten alles Gute und weiterhin größtmöglichen unternehmerischen Erfolg.“ Abschließend überreicht Schroers ein nicht nur symbolträchtiges Geschenk. „Sei es beim Auflösen der Baustelle, beim Herrichten der Außenanlagen oder beim Reinigen der Innenräume. Möge Ihnen dieser Besen bei den nun anstehenden Aufgaben ein hilfreicher Begleiter sein.“



Die Firma RieckDruck GmbH ist ein in der 3. Generation inhabergeführter Druckereibetrieb mit Grafikabteilung sowie Druckvorstufe und blickt auf eine gut 95-jährige Geschichte zurück.



Hinrich Rudolf Rieck, Großvater von Wolfgang Rieck, gründete am 5. Januar 1920 die Rudolf Rieck Buchdruckerei in Hamburg und legte somit den Grundstein für das hanseatische Familienunternehmen. Wolfgang Rieck obliegt aktuell die alleinige Geschäftsführung. Der Nachfolgeprozess mit Übergabe in die vierte Generation – die Geschwister Nathalie und Tobias Rieck – läuft auf vollen Touren.



RieckDruck bietet nicht nur alle klassischen Printprodukte (Broschüren, Mappen, Kataloge, Bücher, Geschäftsberichte, Flyer, Briefbögen, Mailings, Kalender) und entwickelt individuelle Verpackungskonzepte, sondern produziert auch individuelle Projekte. Zum Kundenkreis zählen mittlere bis größere Unternehmen aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet.



Foto: Dr. Harald Schroers (l.) überreicht den symbolträchtigen Besen an Erika, Wolfgang, Nathalie und Tobias Rieck

Veröffentlicht am: 30.04.2015