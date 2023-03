Rundum Service mit Erfolgsgarantie

Norderstedt (mp/em) Event-, Messe- oder auch Backstagecatering, wenn Unternehmer ihre Veranstaltung in die Hände des Support & Catering Teams legen, können sie sicher sein, dass diese unvergesslich wird.



Das Unternehmen Support & Catering kümmert sich von Anfang an professionell und sorgfältig um alle Vorbereitungen und die Umsetzung während der Veranstaltungen. „Wir setzen alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen für Sie um, bauen Buffet und externe Küche vor Ort auf und sind mit einem eigenen Team – von der Servicekraft bis zum Koch – bei Ihnen vertreten“, erklärt Inhaber Christopher Spenner. „Ob Sie als zuständige Agentur agieren oder selbst Veranstalter sind, wir kümmern uns für Sie um alle gastronomischen Belange und sind Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Catering.“



Mehr als nur Catering

Aber Support & Catering bietet seinen Kunden noch viel mehr.

Christopher Spenner: „Wir möblieren auch Ihre VIP-Lounge zum Beispiel bei Stadtfesten und stellen Ihnen die passende Ausstattung. Für jeden Anlass stellen wir Ihnen das passende Equipment zur Verfügung – vom Teelöffel bis zum Festzelt.“ Auch für Messen wird Support & Catering häufig gebucht. Das Team übernimmt dann die Betreuung der Besucher am Messestand. Mit höchster Flexibilität und beeindruckender Schnelligkeit bietet Support & Catering seinen Kunden auf den Messe- und Kongresszentren deutschlandweit einen perfekten Vor-Ort-Service.



„Kulinarische Highlights schaffen für Ihre Messepräsenz eine ganz besondere Atmosphäre und eine hohe Verweildauer für repräsentative Gespräche“, so der Geschäftsführer weiter. „Abgestimmt auf Ihre Anforderungen erhalten Sie alle gewünschten Leistungen aus einer Hand.“

Veröffentlicht am: 29.02.2012