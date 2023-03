Zwei Bereiche, ein Ziel  Ihre gelungene Veranstaltung!

Hamburg (em/lm) Support & Catering betreibt zwei Geschäftsbereiche mit der gleichen Leidenschaft voran: Zum einen bietet das Unternehmen mit seinem „Support” das Bereitstellen von Equipment an, das für Ihr Event benötigt wird. Oder haben Sie bereits eine Schankanlage und genügend Geschirr in petto? Auch für die richtige Location sorgt Support & Catering gern – vom Festzelt bei Ihnen vor Ort bis zum Segelschiff vor der Küste, vom Schlossgarten bis zum Industrie- Loft.



Zum anderen bietet Support & Catering Ihnen ein Catering, das keine Wünsche offen lässt. Ob exotisch oder rustikal, einfach oder raffiniert – die Köche fühlen sich in den unterschiedlichsten Länderküchen zu Hause. Am Ende des Tages muss das kulinarische Konzept zu Ihnen und Ihren Gästen passen.



Veranstaltungsgastronomie

Die Erfahrung macht den Unterschied. Support & Catering hat in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich zahllose Veranstaltungen kulinarisch begleitet – von der „Nacht des Deutschen Schlagers” in Bad Segeberg bis zu den größten Events in der Ostseehalle Kiel, der Flensarena Flensburg oder in der Handelskammer Hamburg. Je nach Profil Ihrer Veranstaltung bereitet der Cateringprofi Ihren Besuchern und Gästen eine Speise- und Getränkeauswahl, die keine Wünsche offen lässt.



Veranstaltungsservice

Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört häufig mehr als das leibliche Wohl der Gäste. Wie steht es mit passender (Live-)Musik? Und was schwebt Ihnen als Dekoration vor? Der Veranstaltungsservice von Support & Catering steht Ihnen beratend zur Seite. Dabei dürfen Sie sich auf eine geballte Erfahrung im Eventbereich freuen. Diese garantiert Ihnen spannende Veranstaltungskonzepte für ein unvergessliches Erlebnis.



Catering in Top-Qualität

Was auch immer Sie zu feiern haben: Support & Catering geht Ihre Veranstaltung konzeptionell an, um Ihre Wünsche im Hinblick auf Organisation, Auswahl von Speisen und Getränken und der passenden Ausstattung abzustimmen und Sie umfassend zu beraten. Alles Kulinarische wird – je nach Art der Zubereitung – besonders sorgfältig transportiert und erreicht dank moderner Kühlfahrzeuge stets frisch ihr Ziel. – Für 100%ig glückliche Gastgeber und Gäste.



B2B NORD Frühstücksangebot

„Das Frühstück hat noch nicht in den Terminkalender gepasst? Kein Problem, wir bieten Ihnen ein kleines, ausgewähltes Frühstück an, welches Sie in unserer Cafeteria einnehmen oder auch gerne mit an Ihren Stand nehmen können. Sie können aber auch, als zweite Möglichkeit, an unserem großen Frühstücksbuffet teilnehmen. Dort können Sie bereits die ersten Kontakte in lockerer Atmosphäre knüpfen und die Strategie für den Messetag besprechen, während Sie das Frühstück genießen“, erklärt Francisca Garcia-Aval, Projektleitung Event beim Regenta Verlag. Später hält die Küche von Support & Catering von 11.30 bis 14 Uhr köstliche, warme und kalte Gerichte sowie am Nachmittag Gebäck- und Kaffeespezialitäten für alle Aussteller und Besucher bereit.



Bequem bezahlen

„Support & Catering bietet den Ausstellern die Möglichkeit, sich für die Messe ein Konto einrichten zu lassen. Die verspeisten Gerichte und Getränke werden sofort registriert. Nach der Messe wird der Rechnungsbetrag dann vom Konto abgebucht“, so Christopher Spenner. „Unser Tipp: Nutzen Sie auch als Unternehmen die Möglichkeit, für Ihr gesamtes Messeteam ein gemeinsames Konto einzurichten“, erklärt Christopher Spenner, Inhaber von Support & Catering abschließend.

Veröffentlicht am: 12.04.2016