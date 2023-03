„Herzlich Willkommen bei Support & Catering“

Hamburg (em/lr) SchmackhaftesCatering der besonderen Art! Seit1990 wird in den Betriebsräumenvon Support & Catering frischund regional mit Liebe zum Detailgekocht. Der besondere Aufwandder Verpackung und die tempera-turgeführte Logistik machen auseiner bestellten Speise zu einembestimmten Ort ein Restaurantauf Zeit mit guter Küche undHochgenuss.



Auch auf der B2B NORD werden die Gäste mit den Gerichten von Support & Catering verwöhnt.B2B-NORD-Frühstücksangebot„Das Frühstück hat noch nicht in den Terminkalender gepasst? KeinProblem, wir bieten Ihnen ein kleines ausgewähltes Frühstück an,welches Sie in unserer Cafeteria einnehmen oder auch gerne mit an Ihren Stand nehmen können“, so Christopher Spenner weiter. Im Obergeschoss lädt eine 16 x 13, im Erdgeschoss eine 5 x 5 Meter große Fläche zum Schlemmen und Genießen während des Messetages ein.



Von 11.30 bis 14 Uhr hält die Küche von Support & Catering leckere, warme und kalte Gerichte sowie am Nachmittag Gebäck- und Kaffeespezialitäten für Aussteller und Besucher bereit. Francisca Garcia-Aval, Projektleitung Event beim Regenta Verlag, erklärt: „Support &Catering bietet den Ausstellern die Möglichkeit, sich für die Messe ein Konto einrichten zu lassen. Auf diesem werden die verzehrten Speisen und Getränke registriert. Nach der Messe wird der Rechnungsbetrag dann vom Konto abgebucht. Unser Tipp: Nutzen Sie auch als Unternehmen die Möglichkeit, für Ihr gesamtes Messeteam ein gemeinsames Konto einzurichten.“

Veröffentlicht am: 02.12.2013