Kulinarische Genüsse auf der Messe

Hamburg (ab/fg) Catering als Gaumenschmaus! Seit 1990 werden die leckeren Gerichte für das Catering in den Räumlichkeiten des Unternehmens selbst und mit Liebe zum Detail zubereitet. So wird durch die bestellte Speise der Bestimmungsort zu einem Restaurant auf Zeit und verspricht dem Kunden Hochgenuss pur. Möglich macht das die besondere Verpackung und temperaturgeführte Logistk, die garantiert, dass jede Speise in einwandfreier Frische den Kunden erreicht.



„Wir liefern Ihr Catering, gefertig nach Ihren Vorstellungen, an den Ort Ihrer Wahl und zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit. Egal ob für Seminare, die originelle Fimenfeier oder die Wirtschaftsmesse – unsere Gerichte erreichen Sie immer frisch und perfekt angerichtet“, verspricht Geschäftsführer Christopher Spenner und fügt hinzu: „Alle unsere Speisen werden mit Zutaten aus der Region Hamburg und dem Umland zubereitet.“ Die ausgezeichnete Qualität der Küche ist bereits bis weit über die Metropolregion Hamburgs bekannt. Ein weiteres Plus ist zusätzlich die pünktliche sowie technisch einwandfreie Umsetzung von Eventideen. Als Ansprechpartner für das Entertainment beim Kochen findet das Team von Support & Catering an jedem Ort einen passenden Platz für Livecooking-Präsentationen. Neuzeitliche Speiseideen haben in den letzten Jahren im Eventbereich Einzug gehalten. So können die Kunden zum Beispiel ein Weckgläschenbuffet mit 32.000 kalten wie warmen Gläsern, ein Schälchenbuffet mit 15.000 kalten sowie warmen Schalen oder auch viele andere Ideen, die einen besonderen Anspruch an die Küche stellen, für ihr Event bestellen. „Messen sind unsere Leidenschaft, denn sie fordern eine besondere Flexibilität. Das Kochen auf kleinstem Raum – optimal präsentiert, bundesweit realisiert – mit eigenem Service ist der Grundgedanke einer perfekten Leistung“, so der Geschäftsführer weiter.



Wir planen, Sie genießen

Mobile Kücheneinheiten, in Containern zum Kochen vor Ort, und ein firmeneigener Nightliner zum Transport von Mitarbeitern bundesweit zu Messen und Veranstaltungen machen die Philosophie von Support & Catering noch deutlicher. Gesamtkonzepte, zum Beispiel die Weihnachtsfeier in der Firma, werden genauso liebevoll umgesetzt, wie Einzelkonzepte. „Wo andere noch planen, können Sie schon ein leckeres Buffet genießen. 24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche liefern wir als Fullservice- Anbieter immer zuverlässig und zum gleichen Preis. Schon zahlreiche Fernseh- und Musikproduktionen sind in den Genuss unseres Services gekommen und uns als Stammkunden treu geblieben. Wir beliefern aber auch kleine Gruppen ab zehn Personen. Auf 4.000 Quadratmetern finden Sie in unserem Lager eine Vielzahl an passendem Equipment für Ihre Veranstaltung“, so Christopher Spenner. Auf der B2B NORD können sich die Messebesucher von den leckeren Gerichten von Support & Catering verwöhnen lassen.



B2B-NORD-Frühstücksangebot

„Das Frühstück hat noch nicht in den Terminkalender gepasst? Kein Problem, wir bieten Ihnen ein kleines, ausgewähltes Frühstück an, welches Sie in unserer Cafeteria einnehmen oder auch gerne mit an Ihren Stand nehmen können. Sie können aber auch, als zweite Möglichkeit, an unserem großen Frühstücksbuffet teilnehmen. Dort können Sie bereits die ersten Kontakte in lockerer Atmosphäre knüpfen und die Strategie für den Messetag besprechen, während Sie das Frühstück genießen“, erklärt Francisca Garcia-Aval, Projektleitung Event beim Regenta Verlag. Später hält die Küche von Support & Catering von 11.30 bis 14 Uhr köstliche, warme und kalte Gerichte sowie am Nachmittag Gebäck- und Kaffeespezialitäten für alle Aussteller und Besucher bereit.



Bequem Bezahlen

„Support & Catering bietet den Ausstellern die Möglichkeit, sich für die Messe ein Konto einrichten zu lassen. Die verspeisten Gerichte und Getränke werden sofort registriert. Nach der Messe wird der Rechnungsbetrag dann vom Konto abgebucht. Unser Tipp: Nutzen Sie auch als Unternehmen die Möglichkeit, für Ihr gesamtes Messeteam ein gemeinsames Konto einzurichten“, erklärt Christopher Spenner abschließend.

Veröffentlicht am: 13.04.2015