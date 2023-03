17.11.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Textregeln und Kundendialog in Social Media beherrschen/ Online-Schreibwerkstatt für Facebook, Blogs, Twitter & Co im November in Hamburg



Für Mitarbeiter aus PR und Marketing, Texter und Volontäre von PR-Agenturen bietet Media Workshop am 17. und 18. November 2016 in Hamburg eine Weiterbildung zum Thema Schreiben für Social Media an. In dem praxisorientierten Seminar vermittelt Referent Claus Hesseling den Teilnehmern, wie sie nutzergerechte Texte für Ihre Online-Kommunikation schreiben und wie ein Unternehmen umdenken muss, um im sozialen Netz erfolgreich zu sein.



„Es ist wichtig, den Dialog zu Kunden und Mitarbeitern in Social Networks zu eröffnen und dauerhaft zu halten“, sagt Hesseling. Die Teilnehmer lernen die Textregeln für Social Media kennen, um professionell für Facebook, Blogs, Twitter und andere Online-Formate zu schreiben. Sie optimieren ihren Schreibstil, um Zielgruppen in sozialen Netzwerken noch besser zu erreichen. Und sie erfahren, wie sie mit Nutzerbeschwerden konstruktiv umgehen und souverän auf "Shitstorm" reagieren.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldungen finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2370







Veröffentlicht am: 20.06.2016