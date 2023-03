24.11.2016 | 09:00 Uhr | SHD Geschäftsstelle Hamburg | Frankenstr. 3, Hamburg



SHD Geschäftsstelle Hamburg (em) Im Oktober 2016 ist die SHD Geschäftsstelle Hamburg in neue und großzügigere Räume umgezogen.



Bei einem Security Brunch werden die neuen Geschäftsräume offiziell eröffnet, und bei einem Workshop ein Einblick in die aktuelle Bedrohungslage in der IT gegeben mit Informationen zu den Themen "Schutz für die aktuelle und zukünftige Bedrohungslage" sowie "Erpressungstrojaner".





Zielgruppen:



IT-Leitung

Administratoren

CIO

Geschäftsführer

Agenda:



ab 09:00

Anmeldung, Kaffee und Tee





09:30

Begrüßung





09:35 - 10:10

Den Feind kennen – aktuelle Bedrohungslage in der IT

• Motivation und Vorgehensweise der Angreifer

• Bedrohungslage für Wirtschaft und Verwaltung

• fortgeschrittene Angriffsmethoden

• Social Engineering und der Unsicherheitsfaktor Mensch

• beliebte Einfallsvektoren





10:15 - 11:45

Schutz für die aktuelle und zukünftige Bedrohungslage

• Vorgehensweise zur Absicherung und Kontrolle der IT

• Benutzeranmeldung – Einfach, aber sicher!

• IT-Sicherheitsmanagement – Ein langer Weg?

• Live-Demos





11:45 - 12:45

BRUNCH und Get Together





12:45 - 13:45

Erpressungs-Trojaner und kein Ende in Sicht



• Ransomware - ein perfides Spiel mit meinen Daten

• Infektionswege, Ansteckungsgefahren

• Erpressung, versteckte Geldübergabe

• Abwehrmaßnahmen, Schutzmöglichkeiten

• Live-Demos

• Aller Anfang ist schwer, oder Security-Audits



Diskussion



Anmeldung bitte unter t1p.de/SecurityBrunch





Veröffentlicht am: 11.11.2016