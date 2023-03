„Sicherheit für Ihre Kunden“

Norderstedt (lm/sh) Schlecht ausgeleuchtete Wege und nicht lesbare Schilder fallen in der dunklen Jahreszeit besonders auf. Allerdings negativ. Höchste Zeit, sein Unternehmen ins richtige Licht zu rücken. Die Fachleute von elektroMünster sind dafür die richtigen Ansprechpartner.



„Gerade jetzt, wo es später hell und früher dunkel wird, sind schlecht ausgeleuchtete Wege und nicht lesbare Schilder ein schlechter Willkommensgruß“, so Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster. „Die Laune des Geschäftspartners sinkt garantiert, wenn dieser im Dunkeln nach der richtigen Hausnummer suchen muss. Der Kunde dreht gleich wieder um und geht zur Konkurrenz. Keine guten Voraussetzungen für einen positiven Geschäftsabschluss.“



Wer es gar nicht erst soweit kommen lassen möchte, findet hier in Lars Möbius, seines Zeichens Elektromeister bei elektroMünster, den richtigen Ansprechpartner. „Wir bieten Ihnen hochwertige Außenleuchten aus Holz, Messing, Edelstahl oder auch Stein“, so Lars Möbius. „Außerdem können Sie wählen, ob sich die Leuchten je nach Tageszeit automatisch an- und ausschalten, auf Bewegung reagieren oder einfach mit einem Schalter an- und ausgehen sollen.“



Und wer macht‘s?

„Selbstverständlich kümmern wir uns um die Installation und Verkabelung Ihrer neuen Lichter. Gerne erstelle ich Ihnen auch ein Beleuchtungskonzept, welches zum einen für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner sorgt und zum anderen Ihren Firmennamen oder Ihr Logo hervorhebt“, so der Elektromeister weiter. „Natürlich ist so ein Konzept auch für die passende Beleuchtung Ihrer Innenräume möglich. Damit die Beleuchtung zu Ihrem Unternehmen passt, komme ich gerne zu Ihnen und berate Sie ausführlich vor Ort.“



Tipp: Solarleuchten, ebenfalls bei elektroMünster erhältlich, schonen Geldbeutelund Umwelt. Betrieben mit Akkus oder Solarenergie gehören störende Kabel der Vergangenheit an.



Foto: Die passende Außen- und Innenbeleuchtung lässt die Professionalität und Seriösität eines Unternehmens nach außen hin deutlich werden.

