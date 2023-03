Sicherheit in allen Bereichen

Norderstedt (lm/jj) Fachgerechte Elektroinstallationen erhalten Kunden seit mehr als 40 Jahren bei elektroMünster. Unternehmen jeder Größe, ob Altbau oder Neubau, vom Verteilerkasten über Stromleitungen bis hin zu Steckdosen und Lichtschaltern – jedes Gebäude wird mit Strom versorgt. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind dabei für die Profis selbstverständlich ein Muss.



„Damit Ihre Elektroinstallationen wirklich sicherund funktionstüchtig sind, ist eine fachgerechte Installation unabdingbar“, so InhaberAndreas Münster. „Dazu zählt auch, dass wir Ihre Elektroinstallationen durch Überstromschutzeinrichtungen, Fehlerstrom- sowie Leitungsschutzschalter absichern und nach der Montage auf einwandfreie Funktion hin überprüfen.“



Der E-Check

Eine weitere Sicherungsmaßnahme ist der E-Check. „Diesen sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen lassen“, rät der Fachmann. „Mit Hilfe des E-Checks erkennen wir sofort die Schwachstellen Ihrer Elektroinstallationen sowie Möglichkeiten, Energie und dadurch auch Geld einzusparen. Gerne übernehmen wir die Sicherheitsprüfung und sämtliche notwendigen Wartungsarbeiten für Sie“, so Andreas Münster abschließend.



Foto: Von der Beratung über die Installation bis hin zur Wartung versorgt das Team um Inhaber Andreas Münster Unternehmen sicher mit Strom.

Veröffentlicht am: 13.09.2016