Hamburg (em) Was können Verkäufer von Singles lernen? Sind Ihnen die verblüffenden Parallelen zwischen Kundengewinnung und "Sozialakquise" bekannt? Unter "Sozialakquise" versteht Verkaufsexperte Jens Löser das aktive Kennenlernen einer Frau oder eines Mannes, also eines potenziellen Partners.



In seinem außergewöhnlichen Vortrag "Single sucht Frosch - So verkaufen Sie (sich) richtig" verknüpft der Top-Referent seinen Erfahrungsschatz aus über 25 Jahren erfolgreicher Vertriebsarbeit mit seiner langjährigen, von Erfolg gekrönten Praxis als Single und Flirtexperte. Er überträgt auf humorvolle Weise praxiserprobte Flirtmethoden auf den Vertrieb und zeigt dabei Verkäufern, wie sie spielerisch von Menschen auf Partnersuche für einen schnellen und nachhaltigen Vertriebserfolg lernen können.



Grundlage des Vortrags sind dabei die bewährten, von Jens Löser in langjähriger Vertriebspraxis entwickelten "Fünf Bausteine für den Vertriebserfolg". Diese werden anhand von Erkenntnissen aus dem Single-Alltag auf humorvolle Weise erläutert. So lernen Verkäufer auf Kundensuche ganz einfach vom Flirten, wie Sie unbefangen auf potenzielle Kunden zugehen, Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen und im Verkauf ganz einfach das Richtige, richtig oft und richtig gut tun.



Dieser bahnbrechende Vortrag bietet bestechend einfache, direkt umsetzbare Tipps aus der Sozialakquise für einen herausragenden Verkaufserfolg und wird dabei untermalt mit witzigen und einprägsamen Cartoons von Stefan Wirkus - preisgekrönter Protokollschnellzeichner und Scribble Speaker. Humorvoll, unterhaltsam, Praxis pur. Aha-Erlebnisse sind garantiert!



Vita

Jens Löser studierte Wirtschaftswissenschaften und Erwachsenenpädagogik und arbeitet seit über 25 Jahren im Vertrieb. Über 10 Jahre trainierte er erfolgreich Verkäufer und Führungskräfte.



Heute leitet er das Trainerteam von Löser Consulting - und hat sich als Experte für Führung und Verkauf bei internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen einen Namen gemacht.



Als Speaker & Sales Expert ist Jens Löser einer der begehrtesten Top-Speaker Deutschlands und an ca. 150 Tagen im Jahr für seine Kunden auf der Bühne. Dabei wirkt er als leidenschaftlicher Initiator einer ganz neuen Denke im Vertrieb. Mit außergewöhnlichen Erlebnisübungen und Experimenten begeistert der Top-Speaker sein Publikum spielerisch für die Themen seiner Vorträge. Er lässt seine Zuhörer lachend über die eigenen Glaubenssätze nachdenken und setzt dabei bleibende Impulse und Inspirationen frei. Jens Löser bietet als Vertriebsexperte praxisnahes Infotainment auf höchstem Niveau. Seine Maxime: Vertriebserfolg durch Leidenschaft und Professionalität.

Veröffentlicht am: 08.04.2016