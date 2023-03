Stadt Quickborn und WEP begrüßen die cleverKOM GmbH

Eine weitere Baulücke am Albert- Einstein-Ring in Quickborn ist geschlossen. „Wir freuen uns, dass Sie sich für Quickborn entschieden haben. Dank Ihnen sind elf neue Arbeitsplätze in Quickborn entstanden. Die Ansiedlung innovativer Unternehmen wie Ihres sprechen für den Standort Quickborn“, begrüßt Bürgermeister Thomas Köppl beim offiziellen Antrittsbesuch die Vertreter der Firma cleverKOM GmbH.



Das 2007 gegründete Unternehmen zieht aus Norderstedt nach Quickborn. „Grundstücksgröße und Lage passten einfach am besten zu uns. Mit der direkten Anbindung an die A7 erreichen wir unsere Kunden, die sich im Radius von 150 Kilometern befinden, viel schneller als direkt aus Hamburg“, erläutert Rolf Rhöse die Unternehmensumsiedlung. Der Marketing- und Vertriebsleiter gibt einen kleinen Einblick in die Tätigkeitsfelder und Branchen von cleverKOM: „Als Telematik- Anbieter verbinden wir die Bereiche Telekommunikation und Informatik. Unsere GPS-Ortungssysteme finden Einsatz in allem, was sich bewegt. Inzwischen sind Fahrzeuge, Baumaschinen, Container oder Schiffe mit unserer selbst entwickelten Software ausgestattet. Wir unterstützen dabei nicht nur die Logistiker und Handwerker bei der Ortung der Fahrzeuge, sondern können unternehmensindividuelle Anforderungen mit abbilden. Ob die Kontrolle der Lenkzeiten und das Auslesen der Fahrerkarten, das Nachverfolgen von Kühlketten oder die Kontrolle der Ladungsmengen – die Produkte von cleverKOM unterstützen die Arbeit der Unternehmer und Disponenten enorm. Aber auch unsere Nischenprodukte wie etwa die Personensucher für an Demenz erkrankte setzen sich am Markt immer mehr durch. Aus diesem Grund sind aus den fünf Arbeitsplätzen in Norderstedt bereits elf hier in Quickborn geworden. Und wir suchen immer noch dringend neue Mitarbeiter. Wer sich als Außendienstler mit Erfahrung im Direktvertrieb für Investitionsgüter verändern möchte, kann sich gerne bei uns bewerben.“



Dr. Harald Schroers, Geschäftsführer der WEP Wirtschaftsförderungsund Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH, ist beeindruckt von den technischen Möglichkeiten. „Innovative Ideen wie die Ihren stärken die Zukunftsfähigkeit der Region. Die Innovationskraft der Kreis Pinneberger Unternehmen legt einen starken Grundstock für den Erfolg und den Wohlstand im Kreis, dies wiederum spricht für die guten Standortqualitäten. Dieser Apfelbaum als Geschenk zum Einzug steht symbolisch für Schutz und eine glückliche Zukunft.“ Auf dem 1.400 Quadratmeter großen Grundstück ist ein 300 Quadratmeter großes Bürogebäude mit 100 Quadratmeter Halle errichtet worden. Das Gebäude bietet weitere Ausbaureserven und ist für zukünftige Expansionsvorhaben ausgelegt.



Foto: Dr. Harald Schroers (v.l.), Bürgermeister Thoams Köppl und Wirtschaftsförderin Maren Rusch zum Antrittsbesuch bei der Firma cleverKom.

Veröffentlicht am: 27.03.2014