Support, Catering und eine Kelle voller Ideen

Norderstedt (lr/ab) Kulinarische Highlights mit besonderem Ambiente! Support & Catering ist bekannt für außergewöhnliche Locations und dem passenden Catering.



„Ob ein romantisches Candlelightdinner, ein Event mit 100 Gästen oder Großveranstaltungen mit 2.000 Personen, wir machen aus jedem Event das absolute Highlight“, so der Geschäftsführer Christopher Spenner. Support & Catering hat sich vor allem auf Catering „on Bord“ spezialisiert. Das Unternehmen bietet auf seiner Internetseite verschiedene Schiffe und ein individuell auf den Kunden abgestimmtes Catering vom Themenbuffet über Fingerfood bis rustikal, festlich oder extravagant. Aber auch auf festem Boden punktet das Unternehmen durch seine qualitativ hochwertigen Veranstaltungen. „Alle Speisen werden besonders sorgfältig transportiert und erreichen durch unsere Kühlfahrzeuge stets frisch ihr Ziel“, weiß Christopher Spenner.



Messe, Kongress & Verleih

„Wir bieten nicht nur Catering für die Aussteller und Besucher, das Personal oder Ihren Stand, sondern begleiten Sie auch beim Auf- und Abbau. Wir greifen mittlerweile auf die Erfahrungen von zahlreichen Messen zurück und finden schnelle, individuelle Lösungen“ garantiert der Experte. Neben den zahlreichen Dienstleistungen bietet das Unternehmen auch den Verleih von komplett Paketen an. Somit können zum Beispiel ganze Konzerte, Backstagebereiche oder öffentliche Veranstaltungen versorgt werden. Kürzlich unterstüzte das Unternehmen den „Musikalischen Autofrühling“ in Norderstedt. Aktuelle Informationen sowie einen gesamten Überblick der Leistungen finden Interessierte auch im Internet unter www.support-catering.de.



Foto: Schon mal an eine „Unterwasserhochzeit“ gedacht? Support & Catering macht jede Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem.

Veröffentlicht am: 29.05.2013