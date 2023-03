Tag des Online-Marketing Schleswig-Holstein 2016

Kiel (em) Die Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH) bietet mit dem Tag des Online-Marketing eine ideale Plattform für gebündeltes Know-how und liefert Antworten zu diesen Fragen. Dienstleister aus Schleswig-Holstein präsentieren in Fachvorträgen und an Messeständen ihr Angebotsportfolio und liefern qualifizierte Fachinformationen zum Themenkomplex Online-Marketing.



Unternehmer, Geschäftsführer und Marketingverantwortliche treffen auf innovative Anbieter aus der Region. Dabei zeigt die Digitale Wirtschaft ihre beeindruckende Expertise, mit der sie unmittelbar am Standort Schleswig-Holstein wertvolle Impulse geben kann.



Weitere Informationen unter www.diwish.de



20.09.2016 | 10:00 Uhr

Business-Lounge der Sparkassen-Arena Kiel | Europaplatz 1, 24103 Kiel

Veröffentlicht am: 18.05.2016